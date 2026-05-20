2026年05月20日 18時25分 AI

GoogleのウェブベースのAI StudioでユーザーがネイティブAndroidアプリを作成できるように



Geminiを使用できるGoogleのAI開発ツール「Google AI Studio」に、自然言語でプロンプトを入力するだけでAndroidアプリをビルドできる機能が追加されました。AI Studioで作成したアプリをスプレッドシートやGoogleドライブなどGoogle Workspaceに連携させることもできます。



Android Developers Blog: Build native Android apps in Google AI Studio

https://android-developers.googleblog.com/2026/05/build-android-apps-google-ai-studio.html



Google AI Studio news from Google I/O 2026

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/google-ai-studio-io-2026/



Google AI StudioはGemini APIを利用したAI開発向けツールで、プロンプト入力だけでAIモデルの動作確認やコード生成を行えるほか、APIキー管理やマルチモーダル機能の検証などにも対応しています。





そんなGoogle AI Studioの新機能として、自然言語で指示するだけでネイティブAndroidアプリを自動生成できる機能が2026年5月19日に開催されたGoogle I/O 2026で発表されました。



AI Studioではソフトウェアのインストールやライブラリの設定は一切不要でアプリ全体をビルドできるため、アプリのプロトタイプを素早く作成したいベテラン開発者も、初めてアプリ開発に挑戦するユーザーも、開発のハードルを大幅に下げることができるとGoogleはアピールしています。





以下はGoogleが示した、AI Studioを使った開発例。プロンプトには「折りたたみスマートフォンのPixel Fold向けに、ヒンジの角度とタッチジェスチャーに基づいて楽器のように演奏できるハーモニウムアプリを開発してください。アプリは、蛇腹とリードの動きを正確にシミュレートする必要があります」と入力して、音楽を奏でることができるアプリを開発しています。





AI Studio Buildエージェントは、アプリの見た目や操作感を柔軟に調整できるよう、画像生成AI「Nano Banana」を利用して必要な画像をその場で自動生成できます。これにより、外部から仮の画像素材となるプレースホルダーアセットを用意しなくても、デザインをカスタマイズしたインターフェースや、特殊な用途向けのモックアップを簡単に作成可能です。さらに、新しい編集ツールではプレビュー画面を直接操作しながらUIを調整でき、画面に描き込みをしたり、コンポーネントの配置を変更したり、新しいビジュアルを生成したりしながら、リアルタイムにアプリを改善していけるようになっています。



Google AI Studioを使ったアプリ開発はブラウザ上でインストール不要で進めることができます。アプリのプレビューや操作もブラウザに組み込まれたAndroidエミュレーターで実施することが可能。また、作成したアプリはUSBケーブル経由でAndroidスマートフォンに直接インストールできます。



Google Playへの公開も簡素化されており、「Google Playデベロッパーアカウント」を使用することで、AI StudioからGoogle Playのテストトラックへ直接アプリを公開してテストできます。アプリがアプリストアからインストール可能になった後は、AI Studioで開発を進めるにつれて、デバイス上のアプリが自動的に更新されます。そのほか、AI Studioでアプリの開発を進めていくうちにより高度なAndroidツールが必要になったりより多様な対応が必要になったりした場合には、ZIPファイルをダウンロードもしくはGitHubに直接エクスポートすることで、プロジェクトをAndroid Studioにシームレスに移行できます。





Googleによると、初日から安全で高品質なエコシステムを確保するため、最初のリリースでは「個人向けユーティリティやシンプルなソーシャルアプリ」「ハードウェアを活用したエクスペリエンス」「AIを活用した体験」に重点を置いているそうです。今後はAI Studioで提供できる機能をさらに拡大するため、AI Studioから直接テスターを招待してアプリを試用できるテストトラックの管理機能や、Android開発者にとって重要なツールへの標準サポートを近いうちに提供する予定とのこと。



さらに、モバイル上でGoogle AI Studioを試用できる「Google AI Studio for mobile」の事前登録受付も開始しています。Google AI Studio for mobileはGoogle AI Studioの機能を全て備えており、iOSまたはAndroid端末から使用できます。Google AI Studio for mobileのリリースは2026年5月19日の発表時点で「今後数週間以内」とされており、世界中のユーザーに提供される予定です。



Mobile App | Google AI Studio

https://aistudio.google.com/mobile

