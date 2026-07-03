肉みそらしい豚肉のうま味とみそのコクが味わえておつまみにも良さそうな「じゃがりこ 肉みそ味」試食レビュー
2025年に発売30周年を迎えたカルビーのロングセラースナック「じゃがりこ」に、「肉(29)の日」と「みそ(30周年)」を掛け合わせた「じゃがりこ 肉みそ味」が、2026年6月29日(月)から期間限定で登場しました。みそと豚肉の組み合わせにアクセントとして唐辛子を加えた新フレーバーがどんな味か気になったので、実際に買って食べてみました。
ニュースリリース 『じゃがりこ 肉みそ味』 ｜ カルビー株式会社
https://www.calbee.co.jp/newsrelease/260625.php
「じゃがりこ 肉みそ味」のパッケージはこんな感じ。
真ん中には中華料理屋やラーメン屋などで見かけるような肉みその写真がプリントされています。
原材料名はじゃがいも・乾燥じゃがいも・ミルクパウダー・肉みそ風味ペースト・豚そぼろ肉風味フレーク・粉末みそ・粉末しょうゆ・ポークエキスパウダー・唐辛子・オニオンパウダー・ガーリックパウダーなど。
1カップあたりのカロリーは259kcalです。
中身を全部皿に出すとこんな感じ。
1本1本に豚そぼろ肉風味フレークや唐辛子などが練り込まれているのがわかります。
実際に食べてみると、しっかりと肉みそらしい豚肉とうま味とみそのコクが口の中に広がり、ピリッと辛い唐辛子がいいアクセントになっています。かなり肉みそ味としてのクオリティが高く、おつまみなどにもピッタリな印象のじゃがりこに仕上がっていました。
「じゃがりこ 肉みそ味」は2026年6月29日(月)から期間限定で、全国のコンビニエンスストア以外の店舗で発売されています。価格はオープン価格となっており、今回購入したスーパーマーケットでは税込138円でした。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも注文可能で、価格は12個セットが税込1904円(1個あたり約159円)となっています。
Amazon.co.jp: カルビー じゃがりこ肉みそ味 52g×12袋 : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by log1h_ik
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