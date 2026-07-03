2026年07月03日 16時00分 AI

AIによる創作ではキャラクターが単調になりがちという研究結果、AIは「曖昧さ」を残すことが苦手な可能性



AIが発展するにつれて、AIが説得力のある物語を出力する能力は高まっています。ノースカロライナ大学チャペルヒル校の研究者たちは、AIが出力する物語に欠けている要素を明らかにするため、「キャラクターの多様性」に焦点を当てた分析を実施しました。



CASPER in the Machine: Insights into Character Variety in LLM-Generated Stories - ACL Anthology

https://aclanthology.org/2026.acl-long.675/



The mystery is missing: UNC-Chapel Hill study finds AI struggles to create complex characters | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/1134487



ノースカロライナ大学チャペルヒル校の研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)で生成された物語が人間の書いた物語とどの程度異なるのかを探るため、物語論の定義を利用して「様式化／自然さ」「一貫性／矛盾」といったキャラクターを分類する8つの評価軸を分析しました。これらのカテゴリは、キャラクターが物語の中でどのように描かれているかを評価するものであるため、LLMが生成した物語と人間が書いた物語の両方でキャラクターの特性を比較し、その類似点と相違点を分析しています。





研究には、独自に開発された自動化フレームワーク「CASPER」が利用されました。CASPERは何千もの物語を評価し、AIが生成するフィクションにこれまで体系的に用いられてこなかった手法で登場人物の特性を測定するものとされています。



分析の結果、AIが生成したキャラクターはわかりやすい典型的な人物像に大きく依存し、物語の終わりにはすっきりとした結末を迎える傾向があることが明らかになりました。一方で人間の作家は、キャラクターに未解決な性質や矛盾を残したまま、あるいは解釈の余地を残したままにしておくことに抵抗がないと指摘されています。





論文では、AIが生成したキャラクターは人間の作品と比べて様式化され、物語中で変化・成長する傾向が強く、特に「閉鎖性(物語の最後できれいに完結するか)」では明確な違いが見られたことから、「AIはキャラクターを理解しやすく解決できるものとして描く傾向にあった」と述べています。一方、「一貫性」「全体性(人格がまとまりのある存在として描かれているか)」「複雑さ」「透明性(内面が理解しやすいか)」はLLMと人間の双方で高い傾向があったとのこと。研究チームは、こうした特徴がAIの物語を「予測しやすく、典型的なもの」に感じさせる要因になっている可能性があると考えています。





研究の筆頭著者でノースカロライナ大学チャペルヒル校のコンピューターサイエンスの大学院生であるアネリーゼ・ブレイ氏は「AIモデルは、物語をきれいにまとめるという意味で、登場人物に関して『安全策』を取る傾向があることがわかりました。一方、人間の作家は、疑問を未解決のままにして、登場人物を謎めいたままにしておく場合があります。この違いは重要です。なぜなら、曖昧さこそが、読者の心に物語を長く残す要因となることが多いからです」と語りました。



また、研究では複数のLLMを比較した結果、モデルの規模が大きくなっても、人間の作家に見られるような「曖昧さ」や「解釈の余地」を持つ登場人物を描く傾向は大きく改善しませんでした。特に、物語の最後でキャラクターの葛藤や性格をきれいに整理して完結させる傾向は、多くのモデルで共通して確認されたとのことです。より大規模で高性能なAIモデルが、必ずしも小規模なモデルよりも複雑で多面的なキャラクターを生み出すとは限らないということも判明しており、研究者は「LLMが抱える課題はモデルの規模の問題ではなく、これらのモデルが物語そのものをどのように理解するかにある」と結論付けています。



ノースカロライナ大学チャペルヒル校のコンピューターサイエンス准教授であり、本研究の上席著者であるスニグダ・チャトゥルヴェディ氏は「小説や脚本、その他の創作活動において、AIと協働する人が増えるにつれ、これらのシステムが得意とする点と苦手とする点の両方を理解する方法が必要になります。CASPERは、キャラクターの深みと多様性を評価するための視点を提供してくれます。これは最終的に、開発者が人間の経験の複雑さをよりよく反映したストーリーテリングシステムを構築するのに役立つでしょう。AIを使った創作を試みる作家にとって、今回の研究結果は実践的な教訓となるはずです。AIはますます有能な創作パートナーになりつつありますが、最も魅力的な物語を生み出すには、不確実性、矛盾、そして既存の型にはまらない登場人物を受け入れるという、人間ならではの意欲が依然として必要となるかもしれません」と述べました。

