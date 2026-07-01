2026年07月01日 14時40分 AI

Protonがプライバシー重視チャットAI「Lumo 2.0」を発表、Claude Sonnet 4.6を超える性能



プライバシー重視のメールサービス「Proton Mail」を手がけるProtonがチャットボットAI「Lumo 2.0」を2026年6月30日に発表しました。Lumo 2.0は新たなアーキテクチャが採用されており、画像生成・編集、ウェブ検索、利用者が管理できる記憶機能、用途別アシスタントを追加しています。



Lumo 2.0: The most powerful private AI | Proton

https://proton.me/blog/lumo-2



Lumoは会話を記録せず利用者のデータをモデル学習に使わないことを掲げるAIアシスタントで、Protonによるとサービス開始から利用者は1000万人を超えているとのこと。今回発表されたLumo 2.0はMaxとLiteという2種類のモデルが用意されており、欧州のインフラで運用され、スイスのプライバシー法とゼロアクセス暗号化で保護されています。





Protonは、エージェント、コーディング、科学的推論、一般知識などに関する10種類の評価を組み合わせた独立ベンチマーク「Artificial Analysis Intelligence Index」のスコアを示しています。それによると、Lumo 2.0 Maxが51を記録し、Claude Sonnet 4.6の44を上回りました。一方、Lumo 2.0 Liteのスコアは34で、旧モデルのLumo 1.4は15でした。





Lumo 2.0では速度を優先するFastモードと、複雑な問題向けのThinkingモードを使い分けられ、単純な質問から複数の条件を含む作業まで、用途に応じて応答方法を選べる構成となっています。



また、Lumo 2.0はテキストと画像を扱えるマルチモーダルAIになりました。プロンプトやラフスケッチを基に画像を生成できるほか、背景の変更、色の調整、不要な物体の削除といった編集にも対応します。さらに写真やグラフ、書類、画面キャプチャを読み込み、その内容を質問する機能も実装されています。





「ウェブ検索」では最新情報が必要な質問に対し、Lumo 2.0はウェブ上の情報を検索して出典付きで回答します。ニュースやイベント、金融データ、天気予報を参照できるため、利用者は回答の根拠を確認できます。Protonは、この仕組みにより回答の正確性と網羅性を高め、ハルシネーションを減らすとしています。





「記憶機能」では、Lumo 2.0に記憶させる情報や削除する情報、最初から記憶させない情報を利用者自身で管理できます。利用者の好みや作業スタイルを引き継げるため、毎回同じ指示を入力する手間を減らせます。複数のセッションにまたがる作業では、会話、ファイル、指示をまとめる暗号化されたワークスペース「Projects」を利用できます。





そして、用途別に設定した専用AI「Custom Lumos」がLumo 2.0に追加されました。文体や回答形式などを事前に設定すれば、文章作成や調査といった用途に合わせた応答を毎回得られます。また、長い文書や大きなデータセットを扱えるよう、コンテキストウィンドウは従来の2倍に拡大しています。





Lumo 2.0は、基本機能を使える無料版のほか、有料プランとしてLumo PlusとLumo Professionalが用意されています。月額1624円／年額1万4988円で利用可能なLumo Plusでは無制限のチャット、Projects、高度な画像生成、最速モデルへの優先アクセスが提供されます。Lumo Professionalは法人チーム向けプランで、情報漏えいのリスクを抑えた安全な共同作業を支援する機能を備えます。



Protonは「Lumo 2.0では、高度なAIとプライバシーのどちらかを選択する必要はもうありません」と述べ、AIは人々から搾取するのではなく、力を与えるものであるべきだと主張しています。また、AIが仕事、創造性、コミュニケーションの基盤になるにつれ、プライバシーを任意のものとして扱うことはできないとし、LumoにはProtonのプライバシー基準を取り入れているとしています。