2026年06月30日 21時34分 ネットサービス

VPNサービス・Mullvadの共同創業者がスウェーデンの極右政党「オレブロ党」に資金提供、運営資金の70％以上を寄付で支えている実態が明らかに



VPNサービス企業・Mullvadの共同創業者Daniel Berntsson氏が、スウェーデンで厳格な移民制限と移民の本国送還を掲げるオレブロ党へ2025年に500万スウェーデンクローナ(約8300万円)を寄付していたことが分かりました。寄付額は同党の年間収入の72％に当たり、同党の国政進出を支える資金の大半を1人の支援者が担ったことになります。



Flamman | Techprofil ger miljoner till Örebropartiet

https://www.flamman.se/techprofil-ger-miljoner-till-orebropartiet/



オレブロ党は、スウェーデン中部のオレブロ市を主な基盤とするポピュリスト系の地方政党です。スウェーデンでは移民、社会統合、犯罪対策をめぐる論争が政治の大きな焦点となっており、オレブロ党は移民を本国へ送り返す「再移民」を政策に掲げているため、極右的だとの批判もあります。



スウェーデンのニュースメディア・Flammanが入手したオレブロ党の収入報告によると、2025年に同党が受け取った500万スウェーデンクローナはBerntsson氏からの個人寄付でした。Berntsson氏は犯罪や移民、統合をめぐる政策への不満を寄付の背景として示しましたが、Flammanはこの寄付が同党にとって2025年最大の単独民間寄付であり、国会選挙への立候補表明を後押しした可能性があると報じています。



Daniel Berntsson, delägare i Mullvad VPN, står bakom en donation på 5 miljoner till Örebropartiet – som förespråkar ”omfattande återvandring”.



– Jag hoppas att de kommer göra liknande saker på riksplanet som i Örebro, säger han till Flamman.https://t.co/cC4aaw10Jf — Flamman (@Flamman_) June 26, 2026



Mullvadは近年、匿名でのインターネット利用を可能にするVPNサービスで収益を伸ばしており、2024年の売上高は3億1400万スウェーデンクローナ(約52億円)でした。同社は寄付について、企業の活動ではなくBerntsson氏個人の行為だと説明しています。





Berntsson氏はFlammanに対して「寄付は個人的なものだ」とコメント。また、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、Berntsson氏と同じMullvadの共同創設者であるFredrik Strömberg氏が、「Berntsson氏が政党に個人的に寄付をしたことが、Mullvadの価値観や使命の一部ではないことは明らかです。動物の権利、税金、あるいは公的医療政策に関する個人の意見が、ムルヴァドの価値観や使命の一部ではないのと同様です」と回答しています。



また、Strömberg氏は「私たちは政治的な企業です。私たちは言論の自由、情報の自由、そしてプライバシーの権利のために闘います。これらはMullvadの創設者たちが固く信じる価値観です。Mullvadは、私たちが同意しない意見を表明する人々の権利を保護します。私たちは、誰もが私たちが同意しない意見にアクセスする権利を保護します」と述べています。さらにStrömberg氏は自身も寄付を好ましく思っておらず、同様の考えを持つ同僚は多いと述べました。



Strömberg氏のコメントに対し、「Berntsson氏がMullvadの約半分を保有しているようだが、自分の支払いが反人道的な目的を支えることは望まない」と利用停止の意向を示す人や、「Mullvadへの支払いの一部が極端な人種主義的見解を持つ組織の支援につながったと考え、未使用分の返金を求めた」という人もいます。一方で、「顧客の支払いの大部分は従業員と家族の生活を支えており、所有者個人の支出までさかのぼって取引先を判断する基準は現実的ではない」というコメントもありました。

