「誰がいつ・どこで・どんな商品を購入したのか」のデータを収集することをノルウェー統計局が決定

「誰がいつ、どこで、何を購入したのか」は個人のプライバシーに密接に関わるデータであり、これだけでも個人の生活習慣や趣味などが丸裸となってしまう可能性があります。そんな人々の購買行動を追跡するため、 ノルウェー統計局 が「主要なスーパーマーケットチェーンの全領収書データや取引の80%を超える決済処理データ」を収集することを決定し、プライバシー専門家から反発の声が上がっています。 SSB krever å få vite nøyaktig hva nordmenn kjøper i matbutikken https://nrkbeta.no/2022/05/28/ssb-krever-a-fa-vite-noyaktig-hva-nordmenn-kjoper-i-matbutikken/ Norway to Track All Supermarket Purchases - Life in Norway https://www.lifeinnorway.net/norway-to-track-all-supermarket-purchases/ ノルウェーは国民の税負担が大きい代わりに社会福祉が手厚い「大きな政府」の国家として知られていますが、税金を適切に分配するためには国民生活に関する詳細なデータ収集・分析が必要です。そこでノルウェーでは全国民に社会保障番号が割り当てられ、住所・収入・犯罪歴・教育などのデータをノルウェー統計局が収集し、多くの公的機関と情報共有を行っています。

2022年06月08日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

