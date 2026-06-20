2026年06月20日 20時08分 レビュー

歩きながらブレのない安定した動画を撮影できる小型カメラ「Osmo Pocket 4」でVlogっぽい散歩動画を撮影してみたよレビュー



「Osmo Pocket 4」は2026年4月22日に登場した小型のカメラです。本体をどれだけ動かしてもカメラ部分を水平の安定した状態に保てる「ジンバル」を搭載しているのが大きな特徴で、歩きながらでもブレの少ない動画を撮影することができます。そんなOsmo Pocket 4がGIGAZINE編集部に届いたので実際に外に持ち出してどんな動画を撮影できるのか確かめてみました。



Osmo Pocket 4 - 広がる世界、収まるポケット - DJI 日本

https://www.dji.com/jp/osmo-pocket-4



Osmo Pocket 4は小型ボディに1インチの比較的大型なセンセーを詰め込んだジンバル内蔵カメラです。Osmo Pocket 4の外観や付属品は以下の記事に詳しくまとめています。



ジンバル一体型カメラ「Osmo Pocket 4」の見た目はこんな感じレビュー - GIGAZINE





Osmo Pocket 4で駅前の商店街を歩く様子を撮影してみました。歩きながら撮影するとカメラを同じ角度に保つのが困難ですが、Osmo Pocket 4ならカメラの角度が自動的に調整されて安定した動画を撮影できます。



「Osmo Pocket 4」で撮影した昼間の散歩映像その1 - YouTube





居酒屋が集まる細い道も歩いてみました。レンズの焦点距離は20mm(35mm判換算)。一般的なスマートフォンの標準カメラより広く、超広角カメラよりは狭いくらいの範囲をフレームに納められます。撮影できる範囲が広いので特に構図にこだわらずに「カメラを持ったままブラブラ歩く」だけで周囲の雰囲気が伝わる散歩動画を撮影できます。



「Osmo Pocket 4」で撮影した昼間の散歩映像その2 - YouTube





Osmo Pocket 4は夜間の屋外などの低照度環境でもクリアな動画を撮影できます。街灯や集合住宅の明かりで照らされた夜の道を撮影した結果が以下。



「Osmo Pocket 4」で撮影した夜間の散歩映像その1 - YouTube





街灯の少ない暗めの道でも撮影。低照度環境でもかなり明るく記録可能です。古いカメラでは暗い場所を明るく撮影するとノイズが発生しがちですが、Osmo Pocket 4ではノイズがまったく目立ちません。



「Osmo Pocket 4」で撮影した夜間の散歩映像その2 - YouTube





Osmo Pocket 4はセンサーから0.2m以上離れた位置にピントを合わせることができて、被写体に0.2mより近づいた位置だとピントが合わなくなります。どれくらいの距離までピントが合うか分かりやすいように編集部の近くにある飲食店「ネパール食堂バルピパル」で卓上の料理を撮影してみました。「イスに座った状態で卓上の料理全体や各おかずの全体図を撮影する」という距離なら問題なくピントが合います。一方で「おかずの食材をアップで撮影する」という近距離撮影には対応できません。



「Osmo Pocket 4」の近接撮影能力を試す - YouTube





Osmo Pocket 4を実際に使ってみた結果、明るい場所でも暗い場所でも鮮明な動画を撮影することができました。ブラブラ歩きながら撮影しても常に安定した動画を撮影可能なので「日常の様子を記録する」「旅行先の雰囲気を記録する」といった用途にかなりオススメできます。





Osmo Pocket 4は公式オンラインストアやAmazon.co.jpなどで入手可能。Amazon.co.jpではエッセンシャルコンボを税込7万7660円、三脚や専用バッグなどが付属するクリエイターコンボを税込9万9880円で入手できます。



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