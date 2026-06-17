2026年06月17日 06時00分 サイエンス

ヴァイキング最初期の銀貨はイスラム圏から来た銀を混ぜて作られていた可能性がある



ヴァイキングは略奪者として語られることが多い一方で、ヨーロッパ各地やその外側まで広がる交易にも深く関わっていました。デンマークで見つかったヴァイキング時代初期の銀貨266枚についてデンマーク・オーフス大学やデンマーク国立博物館などの研究チームが化学組成と鉛同位体を分析したところ、スカンジナビアで作られた最初期の銀貨に、西ヨーロッパ由来の銀だけでなくイスラム圏の「ディルハム銀貨」に由来する銀が使われていた可能性が示されました。



The Damhus Hoard: New Insights Into Some of the Earliest Viking Silver Coinage - Birch - Archaeometry - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/arcm.70168





'Melted in a pot somewhere': Vikings used Islamic silver coins to make their early pennies, study finds | Live Science

https://www.livescience.com/archaeology/vikings/melted-in-a-pot-somewhere-vikings-used-islamic-silver-coins-to-make-their-early-pennies-study-finds



2018年、デンマーク・リーベ南方のダムフス近郊で、ヴァイキング時代の銀貨266枚からなる「ダムフス埋蔵品(Damhus hoard)」が発見されました。銀貨は9世紀前半にリーベで作られた初期銀貨の一種で、266枚中262枚は片面に顔、もう片面に正面を向いた鹿が描かれたタイプでした。このタイプは820～830年頃から鋳造され始めたと考えられており、スカンジナビア最初の町とされるリーベで作られた初期銀貨の一部。以下の写真はダムフス埋蔵品に含まれていた「顔／正面を向いた鹿」タイプの銀貨の例です。





研究チームはダムフス埋蔵品の銀貨のうち25枚を選び、銀貨に含まれる元素や鉛同位体比を分析しました。その結果、ダムフス銀貨はおおむね銀94％・銅5％・鉛1％を含む比較的均質な合金だったことが判明。以下のグラフは分析対象となった銀貨に含まれる銀(Ag)・銅(Cu)・鉛(Pb)・亜鉛(Zn)・ヒ素(As)・スズ(Sn)・アンチモン(Sb)・金(Au)・ビスマス(Bi)の分布を示したものです。





銀貨の表面には埋蔵後の変化を受けた部分があったため、研究チームは銀貨内部に使われている金属を調べました。以下は銀貨断面の元素マップで、赤が銀、黄色が銅を示しています。





研究チームは8世紀頃のアングロ・サクソン系、フリジア系、メロヴィング朝系の銀貨が材料になった可能性も検討しましたが、金やビスマスの含有量がダムフス銀貨と合わないため、これらの古い西ヨーロッパ銀貨が主な材料だった可能性は低いと判断しています。一方でダムフス銀貨の組成は9世紀前半のカロリング朝銀貨やアングロ・サクソン系銀貨とよく合い、金とビスマスの含有量や鉛同位体比では、西ヨーロッパ銀貨とイスラム圏のディルハム由来の銀の中間に位置していました。



以下のグラフでは赤色の点が初期西方銀貨、青色の四角が後期西方銀貨、オレンジ色の丸がダムフス銀貨、青色の三角が810～840年代のディルハム埋蔵品、緑色の逆三角が850～880年代のディルハム埋蔵品を示しており、ダムフス銀貨は古い西方銀貨ではなく後期西方銀貨やディルハム埋蔵品に近い位置に集まっていることが分かります。





ディルハムはイスラム圏で使われた銀貨で、ヴァイキング時代の北ヨーロッパにも大量に流入しました。ただし、デンマークでは850年頃以前の埋蔵品から大量のディルハムが見つかる例は少なく、今回の研究においては銀貨そのものではなく「銀の成分から850年以前のイスラム銀流入が示された点」が重要だとされました。



研究チームはダムフス銀貨の組成について「9世紀前半の西ヨーロッパ銀貨と、均質化されたディルハム由来の銀ストックを混ぜたものと整合する」と結論づけました。つまりヴァイキング最初期の銀貨の一部は、手元にあった西ヨーロッパ銀だけでなく遠いイスラム圏から届いた銀も材料にしていた可能性が高いというわけです。



ただし、イスラム銀は必ずしもディルハム銀貨の形で南スカンジナビアに届いたとは限らず、溶かされて棒状の銀やインゴット、リングなどの形になってから運ばれた可能性もあります。研究チームのトーマス・バーチ氏は、ダムフス銀貨に使われた銀について「鉱山から直接来たものではなく、ディルハムとして使われた後、どこかで溶かされたものです」と説明しています。