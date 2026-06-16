2026年06月16日 13時13分 メモ

OpenAIが企業秘密を盗んだと主張するxAIの訴訟が棄却される



イーロン・マスク氏が率いるAI企業xAIがOpenAIに対して起こしていた訴訟で、判事が訴訟を棄却しました。判事はxAIが十分な証拠を提示できなかったと指摘しています。



Order on Motion to Dismiss – #110 in X.AI Corp. v. OpenAI, Inc. (N.D. Cal., 3:25-cv-08133) – CourtListener.com

https://www.courtlistener.com/docket/71450167/110/xai-corp-v-openai-inc/





US judge dismisses Musk's xAI trade secret lawsuit against OpenAI | Reuters

https://www.reuters.com/legal/litigation/openai-wins-dismissal-trade-secret-lawsuit-by-musks-xai-2026-06-15/



Judge tosses xAI claims that OpenAI stole trade secrets | Courthouse News Service

https://courthousenews.com/judge-tosses-xai-claims-that-openai-stole-trade-secrets/



今回の訴訟は2025年9月に提起されたもので、争点はxAIの従業員がOpenAIへ転職した際に機密情報を不正流用したかどうかというものでした。xAIは「OpenAIがxAIの従業員に機密情報を外部に持ち出すよう指示した」と主張しました。



訴状では、元従業員がソースコードを持ち出し、採用面接でxAIの機密情報を漏らしたと主張されています。ただ、OpenAIが元従業員の話を機密情報として認識したという証拠が示されなかったため、xAIの「OpenAIが機密情報漏えいを指示した」という主張は認められませんでした。





連邦地方判事のリタ・リン氏は「この場合、OpenAIは元従業員が企業秘密を漏えいしたことを認識した場合にのみ違法となるが、OpenAIはそれを否定している。採用プロセスにおける慣例として、過去の仕事について話すよう求めただけでは、OpenAIが機密情報を漏らすよう仕向けたという推論は成り立たない。そうでなければ、雇用主は候補者の過去の職歴について問い合わせるたびに法的責任を問われる可能性がある」と述べました。



この訴訟について、リン判事は「機密情報の開示をOpenAIが誘導したという証拠を示せなかった」として棄却しました。またリン判事は「前回の棄却命令で指摘した不備をxAIが是正できなかった」として「棄却・再提訴不可」の判断を下し、訴訟を継続することは「無意味」であると述べました。



OpenAIがxAIから「企業秘密を得るため従業員を不当に引き抜いた」として提起されていた訴訟に勝利 - GIGAZINE





訴訟棄却を求める中で、OpenAI側の弁護士は「OpenAIは誰の営業秘密も必要としておらず、望んでもいません。特に、市場で苦戦し、人材流出が続いているxAIのものはなおさらです」と記しました。

