イーロン・マスクがTwitterの元従業員に支払われるはずだった退職金5億ドルを拒否したとして集団訴訟に突入

Musk, Twitter Hit With $500 Million Lawsuit Over Severance Payments - Variety https://variety.com/2023/digital/news/twitter-elon-musk-employee-severance-500-million-class-action-lawsuit-1235668194/ 原告の代表に立ったのは、Twitterで従業員の福利厚生プログラムを担当していたというコートニー・マクミリアン氏です。マクミリアン氏によると、Twitterには 1974年従業員退職所得保障法(ERISA) に基づく退職金制度が策定されており、従業員の解雇時には基本給の2カ月分および勤続1年ごとに1週間分の退職金が支払われることが約束されていたとのこと。しかし、マスク氏は自身の口から3カ月分の退職金支払いを約束していたにもかかわらず、規定にすら満たない1ヶ月分の退職金しか支給せず、多くの従業員は一銭も受け取ることはなかったとマクミリアン氏は主張しました。 こうした行為が従業員の福利厚生制度を規定する連邦法に違反するとして、マクミリアン氏らはTwitterおよびマスク氏を訴えています。なお、マクミリアン氏自身も2023年1月4日をもってTwitterを解雇されているとのこと。 原告は少なくとも5億ドル(約690億円)の損害賠償の支払いと、権利確定済みの株式やボーナス、健康保険への現金拠出、3~6ヶ月の再就職支援サービスの履行をTwitterに求めました。

by Thomas Hawk イーロン・マスク氏がTwitterを買収して数千人の従業員を 解雇 した件に関し、約束されていたはずの退職金の支払いをマスク氏が拒否したとして、元従業員らがTwitterを相手取り集団訴訟を提起しました。 Twitter owes ex-employees $500 mln in severance, lawsuit claims | Reuters https://www.reuters.com/legal/twitter-owes-ex-employees-500-mln-severance-lawsuit-claims-2023-07-12/

2023年07月13日 13時41分00秒 in Posted by log1p_kr

