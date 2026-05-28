2026年05月28日 17時00分 試食

「ぶどうを丸ごと飲んでいる」感満点の「Welch’sスパークリング赤」試飲レビュー



ぶどうジュースで知られるアサヒ飲料の「Welch's(ウェルチ)」ブランドから、大人向けに開発したというスパークリングドリンク「Welch'sスパークリング赤」が2026年5月26日(火)から期間限定で登場したので、買ってきて飲んでみました。



『Welch’sスパークリング赤』5月26日期間限定発売 果実本来の味わいが特長の大人向けスパークリングドリンク

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0512_2.html



「Welch'sスパークリング赤」は赤いラベルに金色キャップという、とても目立つ出で立ちをしています。





収穫後8時間以内に搾汁したコンコードグレープを使用した、テーブルを華やかにするスパークリングドリンクと銘打たれています。





原材料はアメリカ産ぶどう、砂糖類、炭酸、酸味料、香料。ぶどう果汁は20％使用。





100mlあたり49kcal、ポリフェノールは21～69mg。1本(450ml)あたりだと220.5kcalで、ポリフェノールは94.5～310.5mgとなります





プシュッと栓を切るとふわっとぶどうの香りが広がります。飲み口は爽やか寄りで、ゴクゴク飲み込むと頭の中に皮付きのぶどうが浮かぶぐらいに「ぶどう感」が強め。不快に感じない程度に渋みと酸味を残しつつ、果肉はないのに、「ぶどうを飲んでいる」という感覚があります。果実感と上品な味わいを両立させた商品を開発したというのは大げさではなく、絶妙なバランスの大人びたスパークリンググレープジュースになっています。





「Welch'sスパークリング赤」は希望小売価格税込272円で、2026年5月26日(火)から期間限定販売。Amazonでは24本セットが税込3312円(1本あたり138円)で販売されていました。



Amazon.co.jp: Welch'sスパークリング赤 450ml×24本 [ウェルチ][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒

