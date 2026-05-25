2026年05月25日 12時00分 AI

AI生成写真が「現実と虚構」の区別を不可能にしているため現実を守るには法規制やAI透かしが必要だという主張



生成AIは実際の写真と区別できないほどのクオリティで画像を生成可能であり、近年は「写真に写っているから現実だ」と判断することが難しくなりつつあります。イギリスのバース大学で戦略・組織学の准教授を務めるアキール・バルドゥワジ氏が、現実の写真とAI生成写真を区別するための法的枠組みや、普遍的な「AI透かし」の技術革新が必要だと主張しました。



AI-generated images are making it impossible to distinguish truth from fiction. We need laws and AI watermarks to protect our shared reality. | Live Science

https://www.livescience.com/technology/artificial-intelligence/ai-generated-images-are-making-it-impossible-to-distinguish-truth-from-fiction-we-need-laws-and-ai-watermarks-to-protect-our-shared-reality-opinion



第二次世界大戦まっただ中の1944年6月6日、連合国軍はナチス・ドイツ占領下のフランスに上陸するため、ノルマンディー上陸作戦を決行しました。当時撮影された写真は粗くぼやけていましたが、バルドゥワジ氏は「戦場を目にすることがない世界中の人々にとって、それらの写真は戦争における犠牲や勇気、そして集団的な目的意識を肌で感じさせる証拠であり、戦争そのものとなりました」と指摘しています。



by Robert F. Sargent, U.S. Coast Guard



他にも、六四天安門事件で戦車の前に立ち塞がった無名の反逆者、アメリカ同時多発テロ事件で世界貿易センタービルから落下する男性など、大きな出来事の際には象徴的な写真が撮影されてきました。これらは人々が物事を理解するのに役立っただけでなく、多くの場合は政治的意思を築くための「共通の視覚的基盤」を形作ったとバルドゥワジ氏は述べています。



しかし、生成AIの進歩によってリアルなだけでなく感情に訴えかけ、文脈的にも説得力のある画像を誰でも生成できるようになりました。従来の画像編集技術は高度な技術を要し、しっかり分析すればわかる明確な証拠が残ることもありましたが、今日の画像生成AIは迅速かつ安価に、大量のもっともらしいフェイク画像を生成することができます。





バルドゥワジ氏は、歴史的に写真は最も有用な証拠として扱われており、「百聞は一見にしかず」ということわざは実際に文字や音声よりも、写真や映像が物を言うことを示していたと指摘。ところが、AIが非常にリアルな写真をいくらでも捏造(ねつぞう)可能になったことで、「たとえ演出や編集が入っていたとしても、写真は現実と何らかの因果関係を持っている」という前提が崩れてしまったとのこと。



AIを使えば簡単に「敵による残虐行為」や「士気を高めるために仕組まれた勝利」などの写真を生成することが可能です。画像生成AIによるリスクは単なる想像の話ではなく、すでにAI生成写真はプロパガンダに利用され始めています。





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