2026年05月19日 12時11分 メモ 中国で「世界初」の洋上風力発電を利用した海中データセンターが本格稼働を開始

海面下約10mに約2000台のサーバーを置いた海中データセンターが中国で誕生しました。陸上でサーバーを冷やすよりエネルギー効率が高いとのことです。



海风直连海底数据中心：“数字心脏”绿色脉动_能源频道_央视网(cctv.com)

https://energy.cctv.com/2026/04/03/ARTIlSLgzgLu6cekjxsVpFLn260403.shtml



Why is China putting AI data centers under the sea? - CGTN

https://news.cgtn.com/news/2026-05-16/Why-is-China-putting-AI-data-centers-under-the-sea--1NbUw6KPABO/p.html



中国政府とHiCloud Technologyの提携により東シナ海に設置された海中データセンターには、192台のサーバーラックに約2000台のサーバーが置かれ、海水による冷却システムが備えられています。さらに、近隣にある50基以上の風力タービンを備えた洋上風力発電所と直接接続されており、電力の95％をこの風力発電から得ているそうです。



従来の陸上データセンターはサーバーを冷却するために大量の淡水を消費し、電力の約半分を冷却に費やすこともありますが、海中データセンターは年間平均水温15℃の海水を自然の冷却装置として利用するため、冷却に利用する電力を抑えることが可能です。



HiCloud Technologyの担当者は冷却の仕組みについて「当社のバックプレーンエアコンは、サーバーから発生する熱気を吸い込み、銅管内の冷媒を液体から気体へと変化させます。気体は自身の浮力によって上部モジュールの冷却層へと上昇し、そこで海水を通して熱交換器と熱交換を行い、再び気体から液体へと変化します。そして最終的に重力によってデータウェアハウスのサーバー室へと戻り、動力を使わない熱交換システムを形成します」と説明しました。



データセンターのエネルギー消費量を測定する指標として「PUE(電力使用効率)」という単位が用いられることがあります。値が低いほどエネルギー効率が高いことを示し、1の場合はすべての電力がデータ処理に使用されていることを意味します。従来の陸上データセンターのPUE値は通常1.4～1.6で、これはデータ処理に1kWhが費やされるごとに冷却へ0.4～0.6kWhが追加で費やされているということですが、これに対し新設された海中データセンターのPUEは1.15未満であるとのことです。



また、従来の陸上データセンターは発電所から距離が離れていることが多く、長距離送電に伴う電力損失が発生しますが、このデータセンターは風力発電所と直結しているため損失のリスクも非常に低いといいます。



データセンターの処理能力はデータセンターから西へ10km離れた場所にある上海臨港新区へ送られ、利用されます。この際、ネットワーク遅延は0.5ミリ秒という実質的に知覚できないほどの低さにまで短縮されるとのことです。



この海中データセンタープロジェクトは2025年6月に正式始動し、2025年10月に完成。2026年2月の初期試験成功後、5月にフル商用運転に到達しました。

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海面下約10mに約2000台のサーバーのサーバーを置いた海中データセンターが中国で誕生しました。陸上でサーバーを冷やすよりエネルギー効率が高いとのことです。



海风直连海底数据中心：“数字心脏”绿色脉动_能源频道_央视网(cctv.com)

https://energy.cctv.com/2026/04/03/ARTIlSLgzgLu6cekjxsVpFLn260403.shtml



Why is China putting AI data centers under the sea? - CGTN

https://news.cgtn.com/news/2026-05-16/Why-is-China-putting-AI-data-centers-under-the-sea--1NbUw6KPABO/p.html



中国政府とHiCloud Technologyの提携により東シナ海に設置された海中データセンターには、192台のサーバーラックに約2000台のサーバーが置かれ、海水による冷却システムが備えられています。さらに、近隣にある50基以上の風力タービンを備えた洋上風力発電所と直接接続されており、電力の95％をこの風力発電から得ているそうです。





従来の陸上データセンターはサーバーを冷却するために大量の淡水を消費し、電力の約半分を冷却に費やすこともありますが、海中データセンターは年間平均水温15℃の海水を自然の冷却装置として利用するため、より多くの電力を効率的に利用できるようになるそうです。



HiCloud Technologyの担当者は冷却の仕組みについて「当社のバックプレーンエアコンは、サーバーから発生する熱気を吸い込み、銅管内の冷媒を液体から気体へと変化させます。気体は自身の浮力によって上部モジュールの冷却層へと上昇し、そこで海水を通して熱交換器と熱交換を行い、再び気体から液体へと変化します。そして最終的に重力によってデータウェアハウスのサーバー室へと戻り、動力を使わない熱交換システムを形成します」と説明しました。



データセンターのエネルギー消費量を測定する指標として「PUE(電力使用効率)」という単位が用いられることがあります。値が低いほどエネルギー効率が高いことを示し、1の場合はすべての電力がデータ処理に使用されていることを意味します。従来の陸上データセンターのPUE値は通常1.4～1.6で、これはデータ処理に1kWhが費やされるごとに冷却へ0.4～0.6kWhが追加で費やされているということですが、これに対し新設された海中データセンターのPUEは1.15未満であるとのことです。





また、従来の陸上データセンターは発電所から距離が離れていることが多く、長距離送電に伴う電力損失が発生しますが、このデータセンターは風力発電所と直結しているため損失のリスクも非常に低いといいます。



データセンターの処理能力はデータセンターから西へ10km離れた場所にある上海臨港新区へ送られ、利用されます。この際、ネットワーク遅延は0.5ミリ秒という実質的に知覚できないほどの低さにまで短縮されるとのことです。



この海中データセンタープロジェクトは2025年6月に正式始動し、2025年10月に完成。2026年2月の初期試験成功後、5月にフル商用運転に到達しました。

