2026年05月19日 12時24分 ウェブアプリ

Xの未認証(無料)ユーザーの1日投稿数上限が2400件から50件に大幅縮小



Xを無料で利用しているユーザーには、「信頼性確保」を目的として一部のアクションに制限が設けられています。直近で新たに、1日の投稿数の上限が従来の2400件から50件に減らされたことが明らかになりました。返信の枠は別途設けられていて、1日200件までとなっています。



Understanding X limits | X Help

https://help.x.com/en/rules-and-policies/x-limits



X Accounts Are Limited To 50 Posts And 200 Replies A Day Unless They Pay For A Blue Checkmark

https://www.engadget.com/2175771/x-free-accounts-limited-to-50-posts-and-200-replies-a-day/



Xの公式ヘルプページには制限についての記載があります。2026年5月19日時点で、投稿については「未認証アカウントでは1日あたりオリジナルの投稿50件と返信200件」と記載されています。





2026年5月5日時点に取得されたアーカイブでは、投稿数の上限は「1日に2400件」となっていて、アカウントによる区別はありませんでした。





変更について公式アカウントなどでの告知はなく、上限に引っかかったユーザーから「何か変更が加わったのではないか？」と疑いの声が上がり、その後、ヘルプページが書き換えられていることが発見されました。



今回の投稿数上限の変更はスパムやボット対策として行われた可能性がありますが、スパムアカウントが認証ユーザーとして活動している事例は多数見受けられ、有効な対策になるかどうかはなんともいえないところです。





なお、投稿数上限はXプレミアムユーザーになれば解除されます。価格は最も安いベーシックプランで月額368円、年額3916円です。



Xプレミアムについて

https://help.x.com/ja/using-x/x-premium#tbpricing-bycountry

