2026年04月19日 15時11分 取材

アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』と鳥取県が砂丘同盟を締結、キャストらと平井知事による調印を見届けてきた



2026年4月から好評放送中のTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』と鳥取県のコラボスタンプラリーが2026年4月19日(日)からスタートするのに合わせたプレス発表会が、鳥取砂丘ビジターセンターで開催されました。現地には鳥取県知事・平井伸治さん、ナツキ・スバル役の小林裕介さん、エミリア役の高橋李依さん、ユリウス・ユークリウス役の江口拓也さん、オープニングテーマを担当する鈴木このみさんが登壇し、コラボキャンペーンや鳥取についてのトークを繰り広げました。



TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』オフィシャルサイト

https://re-zero-anime.jp/tv/



TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season×鳥取県 コラボキャンペーンの詳細を公開

https://re-zero-anime.jp/tv/news/index.html#news-260410-tv-1



鳥取駅に到着。





駅前の0番のりばから鳥取砂丘方面行きのバスが出ています。





日ノ丸自動車および日本交通の「39」系統・砂丘会館行きだと29分で380円、「ループ麒麟獅子」だと25分で400円。もし往復とも「ループ麒麟獅子」を使う場合は700円の1日乗車券を購入するとおトクです。





「砂丘会館」バス停で降りるとすぐ目の前が鳥取砂丘ビジターセンターです。





ビジターセンター内にはスタンプ台とスバルとエミリアの等身大POPが設置されていました。スタンプはほか4カ所にも設置されていて、3カ所集めるとオリジナルポストカードが、5カ所集めると先着1000名で限定の「エミリア」砂スタンドがもらえます。ビジターセンターがオープンする9時に合わせて行列が形成されていました。





プレス発表会に登壇したナツキ・スバル役の小林裕介さん、エミリア役の高橋李依さん、ユリウス・ユークリウス役の江口拓也さん、オープニングテーマを担当する鈴木このみさん。





鳥取県の平井伸治知事はスバルのジャージ姿で登場しました。





「鳥取から始まるいぃ世界体験を」とコラボへの期待を語った平井知事。5カ所のスタンプを集めた時にもらえる「エミリア」砂スタンドを披露しました。





コラボキャンペーンに合わせて制作された砂レリーフのアンベールも行われました。



『Re:ゼロから始める異世界生活』×鳥取県 砂レリーフお披露目 - YouTube





主要キャラクターたちが象られたレリーフは4月20日(月)からスタンプ設置箇所の1つ、境港市の夢みなとタワーのフォトスポットとなります。『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』はアウグリア砂丘の果てにある塔を目指す物語ですが、鳥取県も「鳥取砂丘のはるか向こうに夢みなとタワーがある」ので、実質リゼロというわけです。





リゼロにはアウグリア砂丘、鳥取には鳥取砂丘とそれぞれ砂丘を抱えるもの同士ということで、今回「砂丘同盟」締結の調印式も行われました。





「異世界『砂丘』同盟書」によると、砂丘同盟は砂丘がつないだ友好関係を推進するためのもので、時空を超えて相互の発展と旅人・冒険者・来訪者の体験価値向上を図ることを目的としています。締結日より効力を生じるとのことなので、リゼロと鳥取県は名実ともに砂丘仲間です。





最後は砂丘でフォトセッションが行われました。





「異世界鳥取で『いぃ世界』」と、鳥取をアピールする平井知事。





コラボキャンペーンは2026年4月19日(日)から8月31日(月)まで実施されます。



鳥取県公式アカウントとリゼロ公式アカウントの両方のXアカウントをフォローした上で、指定ハッシュタグをつけて「鳥取県のリゼロにまつわる場所」の写真等を投稿すると、抽選でサイン入りTシャツやタンブラー、アクリルスタンドといったオリジナルグッズが合計18名に当たる「リゼロとっとりSNSキャンペーン」も行われます。





ぜひこの機会に異世界鳥取を訪れてみてください。



TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』も絶賛放送・配信中です。



【リゼロ】4th season番宣CM│4月8日(水)よりTOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送開始 - YouTube



©長月達平・株式会社KADOKAWA／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

