2026年04月08日 21時00分 ハードウェア

3Dプリンターで作れるフィルムカメラの一覧サイト「printed.analog camera.space」



「printed.analog camera.space」は写真家のSebastian Lay氏が公開しているウェブサイトで、3Dプリンターで自作できるフィルムカメラの情報を一覧表示できます。



printed.analog camera.space

https://printed.analogcamera.space/



printed.analog camera.spaceにアクセスすると3Dプリンター用のデータが公開されているカメラの情報がズラリと表示されます。





各カメラには「外観写真」「名称」「概要」「関連リンク」「対応レンズフォーマット」「対応フィルムサイズ」「発表年」「価格(無料か有料か)」といった情報が記載されています。





興味を引かれるカメラを見つけたらリンクをクリック。





3Dプリントデータの配布ページにアクセスできました。





Lay氏は現行販売されているフィルムの一覧サイトも公開しています。



analog film space

https://analogfilm.space/





また、製品として販売されているフィルムカメラの情報サイトも公開されています。



new analog camera space

https://new.analogcamera.space/

