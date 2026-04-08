3Dプリンターで作れるフィルムカメラの一覧サイト「printed.analog camera.space」
「printed.analog camera.space」は写真家のSebastian Lay氏が公開しているウェブサイトで、3Dプリンターで自作できるフィルムカメラの情報を一覧表示できます。
printed.analog camera.space
https://printed.analogcamera.space/
printed.analog camera.spaceにアクセスすると3Dプリンター用のデータが公開されているカメラの情報がズラリと表示されます。
各カメラには「外観写真」「名称」「概要」「関連リンク」「対応レンズフォーマット」「対応フィルムサイズ」「発表年」「価格(無料か有料か)」といった情報が記載されています。
興味を引かれるカメラを見つけたらリンクをクリック。
3Dプリントデータの配布ページにアクセスできました。
Lay氏は現行販売されているフィルムの一覧サイトも公開しています。
analog film space
https://analogfilm.space/
また、製品として販売されているフィルムカメラの情報サイトも公開されています。
new analog camera space
https://new.analogcamera.space/
・関連記事
令和に現れた本格フィルムカメラ「PENTAX 17」の外観を細かくチェックしてみた - GIGAZINE
新型フィルムカメラ「PENTAX 17」で2024年の大阪の街並みを良い感じの雰囲気で撮影してみたよレビュー【作例62枚】 - GIGAZINE
超簡単操作でインスタ映えを狙える小型軽量フィルムカメラ「RETO Ultra wide＆slim」外観レビュー＆フィルムセット手順まとめ - GIGAZINE
初めてのフィルムカメラにオススメな「RETO Ultra wide＆slim」でレトロな雰囲気の写真を撮影しまくってみた - GIGAZINE
動画も撮影できるチェキ「instax mini Evo Cinema」でレトロな動画を記録してみたよレビュー - GIGAZINE
富士フイルムのフィルムカメラ風デジカメ「X half」の外観を詳しくチェック、縦長モニターや光学ファインダーを搭載した異色のカメラ - GIGAZINE
小型デジカメ「X half」は「プレビューを確認せずにフィルムが切れるまで撮影して現像を待つ」というフィルムカメラの撮影体験を味わえるエモいカメラでした - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article 'printed.analog camera.space' is a websi….