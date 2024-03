顕微鏡の対物レンズをカメラに装着して超高倍率なマクロ写真を撮影する方法

「レンズ交換式カメラに顕微鏡の対物レンズを装着して超高倍率なマクロ写真を撮影する方法」を電子工学エンジニアのヤクブ・ニェムチュク氏が解説しています。 Detailed Macrophotography of PCBs | Blog on stuff https://niemczuk.tech/2024/02/11/detailed-macrophotography-of-PCBs Extreme macro photography - micro photography with Nikon microscope lenses | Microphotography https://thorninger.com/eng/extrememacro2.html レンズ交換式カメラでは「マクロレンズ」を装着することで被写体を近距離で撮影できるようになります。一般的なマクロレンズでは「昆虫の顔」「花のおしべやめしべ」といった大きさの被写体が撮影できる大きさの限界で、「ICチップの回路」などの微細な被写体を撮影するには倍率の高いマクロレンズが必要です。しかし、「ICチップの回路」などの撮影にも対応する高倍率なマクロレンズは価格も高価になりがち。そこで、ニェムチュク氏は安価な代替案として「顕微鏡用の対物レンズ」をカメラに装着する手法を解説しています。 対物レンズは、ネットショップで検索すると格安で入手可能。例えば、ニェムチュク氏はAliExpressで以下の対物レンズをゲットしたそうです。

・関連記事

顕微鏡のレンズをデジタルカメラに取り付けたらどのような写真が撮れるのか? - GIGAZINE



顕微鏡で捉えたミクロの世界が垣間見える写真コンテスト「Nikon Small World」受賞作が発表 - GIGAZINE



Appleが「マクロ写真コンテスト」の結果を発表、iPhoneのカメラ性能をフルに発揮した美麗マクロ写真がズラリ - GIGAZINE



上手にマクロ撮影をするための10個のヒント - GIGAZINE



2024年03月20日 22時23分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, アート, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.