2026年04月08日 20時00分 レビュー

『指輪物語』でJ・R・トールキンが創造した中つ国のインタラクティブマップ



イギリスの作家であるJ・R・トールキンは、「中つ国(Middle-earth)」と呼ばれる世界を舞台にした『指輪物語』や『ホビットの冒険』といった物語を著しました。この中つ国の地形をトールキンの作品に対応しながらチェックできるインタラクティブマップ「Middle-earth — Interactive Map」が公開されています。



Middle-earth — Interactive Map

https://middle-earth-interactive-map.web.app/



Middle-earth — Interactive Mapにアクセス。「Enter Middle-earth」をクリックします。





地図はドラッグで動かすことができ、マウスホイールでズームイン・アウトが可能。





ファンゴルンの森周辺にズームしてみました。近くにはオルサンクの塔があります。





ファンゴルンの森にある赤いポイントをクリック。すると、このファンゴルンの森で起こったイベントと作品、イベント内容がポップアップで表示されました。





作中で登場人物が旅した道のりをそのまま地図に表示することも可能。例えば、以下では『指輪物語／二つの塔』におけるメリーとピピンがたどったルートがオレンジ色で表示されています。





さらに右カラムに表示されるイベントを選び、地図から場所を探し出すことも可能です。





また、右カラムの一番下で「Satelite View」のスイッチをオンにすると、地図が衛星写真風のものに置きかわりました。





開発者はソーシャルニュースサイトのHacker Newsで「アメリカ東海岸と西海岸の間を往復するアメリカン航空のエコノミーシートからこのインタラクティブマップを開発しました」「この地図は基本的に原作小説に準拠しており、ピーター・ジャクソン監督による実写映画三部作『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの設定は反映していません」と語っています。



なお、「Middle-earth — Interactive Map」のソースコードはGitHubで公開されています。



frasermarlow/middle-earth-map

https://github.com/frasermarlow/middle-earth-map

