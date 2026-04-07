2026年04月07日 11時11分 ハードウェア

2万5920GBのVRAMと2万3040GBのRAMを搭載したコンテナ型スパコン「exabox」が1000万ドルで予約受付開始



AI処理用サーバーや機械学習フレームワークなどを開発しているtiny corpが1000万ドル(約16億円)のコンテナ型AIスーパーコンピューター「exabox」の予約受付を開始しました。exaboxの詳細なスペックは未定ですが、720台のGPUを搭載しVRAM容量は2万5920GB、処理能力は1エクサフロップスに達する見込みです。



tinybox

https://tinygrad.org/#tinybox





exabox preorder is live. we considered raising a round to buy a datacenter, but with exaboxes we don't have to and can build out at our own pace. exaboxes just require a concrete slab and a big plug. https://t.co/01nzuEavjK — the tiny corp (@__tinygrad__) April 6, 2026



tiny corpは「tinybox」という名称のAI処理マシンを販売してきた実績があります。tinyboxは比較的小型のケースに高性能なグラフィックボードを複数台搭載しているのが特徴で、green v2 blackwellの場合は4台のNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellが詰め込まれています。





さらに、サーバーラック向けの「tinybox pro」という製品も存在しています。





tinybox proは自動運転技術を開発するComma.aiに採用された実績があります。Comma.aiはtinybox proを75台購入して自前のAI処理インフラを構築し、クラウドサービスと比べてコストを5分の1に抑えられたとアピールしています。



クラウドなら5倍の費用がかかるところを「8億円の自前データセンター」を運用することで劇的コストカットに成功した企業の体験談 - GIGAZINE





そんなtiny corpがコンテナ型AIスーパーコンピューター「exabox」の先行予約受付を開始しました。exaboxの仕様はまだ未定な部分が多いですが、最大1エクサフロップスの性能を備えた1メガワット級の電力を要求するモンスターマシンとなる予定です。なお、以下の画像はtiny corpが公開したイメージ画像で、右下にひし形のマークが付いているためGeminiで生成した画像と思われます。





tiny corpの公式サイトにはexaboxの予定スペックが掲載されています。スペック表によると、AMDの未発表のRDNA 5世代GPUを720個と搭載し、システム全体のVRAM容量は2万5920GBに達するとのこと。また、Genoa世代のAMD製CPUを120個搭載することやRAM容量が2万3040GBであることも読み取れます。





exaboxは以下のページで予約を受付中。予約価格は1000万ドル(約16億円)で、価格が確定した後に差額が調整される仕組みです。また、exaboxの初期ロットは2027年第2四半期～2027年第3四半期に出荷開始予定とされています。



exabox preorder – tiny shop

https://tinycorp.myshopify.com/products/exabox-preorder





tiny corpはComma.aiの事例を提示しつつ「予約しない場合、製品の入手が遅くなり、価格も上昇します。誰もが『Comma.aiみたいにメモリやGPUが安い時期に買っておけば良かった』と思うことになるでしょう」と述べています。



If you are serious about this, preorder today. Without a preorder the lead times will be longer and prices will be higher. I bet everyone wishes they bought 40 tinybox pro 2s ($2.4M) like @comma_ai when the RAM and GPU price was reasonable. https://t.co/ikOxcvv6f0 — the tiny corp (@__tinygrad__) April 1, 2026