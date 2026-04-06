2026年04月06日 16時00分 AI

Facebook創業者マーク・ザッカーバーグCEOが20年にわたるプログラミングのブランクを経て再びコードを書き始めた、使っているのはAIコーディング支援ツール



IT業界で働く人に向けた解説記事やニュースを伝えるサイト「The Pragmatic Engineer」において、Facebookの創業者であるマーク・ザッカーバーグCEOが20年ぶりにコードを書き始めたと報じられました。このニュースに対し、業界の著名人からさまざまなコメントが行われています。



The Pulse: Industry leaders return to coding with AI

https://newsletter.pragmaticengineer.com/p/the-pulse-industry-leaders-return





Mark Zuckerberg is back to landing diffs, 20 years later. Using Claude Code to do so.



From today's @Pragmatic_Eng at https://t.co/LqhjCPZcZE pic.twitter.com/FpCwNVm4LX — The Pragmatic Engineer (@Pragmatic_Eng) 2026年4月2日



ザッカーバーグ氏はFacebookの創業当初は多くのコードを自ら書いていましたが、時の流れとともにその量は減少し、Facebookのコードに最後に変更を加えたのは20年前の2006年でした。しかし20年後の2026年3月、AIコーディング支援ツールを使用してFacebookのコードに自ら3つの変更を加えたとのこと。





CEO自らの変更とはいえ、コードの変更点を提出してコードレビューを受け、「承認」をもらってからマージするという一般的な手順を守っています。今回ザッカーバーグ氏が提出した3つの変更のうち1つは200件以上の「承認」を得たと述べられています。



The Pragmatic Engineerの著者は「ソフトウェアエンジニアリングのバックグラウンドを持つ創業者や経営層が多数現場に戻っている」「これほど多くの異なる場所で技術リーダーたちが以前の技術に直接手をつけるのを見たことがありません」と述べています。



Founders + C-level folks who come from a software engineering background are all getting back to it.



Never seen eng leaders get hands-on with a previous technology at so many different places. https://t.co/DlPvlfHXt0 — Gergely Orosz (@GergelyOrosz) 2026年4月2日



ベテランエンジニアのアビシェク・レイ氏は「企業のトップがみんなコードを書くのに戻り始めたことを何人ものエンジニアリードの友達から聞いた」と指摘。「リーダーたちがAIツールを使い始めるのをみたら他の人たちもそれに追従するから」と理由を推測しています。



yeah heard the same from a few friends who are eng leads that everybody is getting back to writing code



one of the reasons folks mentioned is that once they see their leads adopting these tools - others will follow their lead as well — Abhishek Ray (@abhishekray) 2026年4月2日



JuliusAIのCEOであるラフル氏は「ザックの変更を承認するのは簡単だけど、変更に修正を要求する勇気はあるのか？」とコメント。



it's easy to approve zuck's diff, but do you have the courage to request changes on zuck's diff? pic.twitter.com/OSZyxllMjF — rahul (@0interestrates) 2026年4月3日



Googleのエンジニアのニック氏は「みんなザックの2000行にもわたる変更が投下されるまでは最高位クラスのエンジニアだと思ってるけど、ささいな指摘にバッジアクセスを失う価値があるかどうかを決めないといけない」とコメントしました。「コードの質が全て」のような職人気質があるエンジニアの世界でも、さすがに巨大組織のボス自ら書いたコードにケチをつけてクビにされるリスクを考えると、思わず忖度(そんたく)してしまうのはうなずける話です。



everyone's a principal engineer until zuck drops a 2k line diff and you have to decide if that nit is worth your badge access — nick (@thecsguy) 2026年4月3日



起業家のジェラード氏は「『私はボスだ』――マージが承認されました」とジョークを飛ばしています。



"I'M THE BOSS"



- merge proved — gelado (@gldgab) 2026年4月2日



イベント管理ツール「Luma」を創業してCEOを務めるダン・リウ氏は「もしザックが意図的に変更内容にバグを残して、それを承認した全員をクビにしたら面白いだろうな」とコメント。バグを指摘するだけでなく、承認してもクビにされる危険があるとしたら恐ろしい話です。



it'll be funny if zuck intentionally left a bug in the diff and then fired everyone approving it https://t.co/jdhl0sJxej — Dan Liu (@danliu) 2026年4月2日