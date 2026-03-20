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無料でIMAPメールボックスをまるごと別のIMAPに転送できる「imapsync」、Windows・Linux・Mac対応でGmailでも可能


メールシステムの移行やバックアップは、環境ごとに仕様が異なり複雑になりがちです。Windows・Linux・Macで動作するIMAP転送ツールで、メールシステムの移行やバックアップを簡単に行える「imapsync」が公開されています。

Official imapsync migration tool ( release 2.314 )
https://imapsync.lamiral.info/


imapsync/imapsync: imapsync tool
https://github.com/imapsync/imapsync

◆imapsyncの概要
imapsyncは、転送元のIMAPサーバーから転送先のIMAPサーバーに直接メールを転送するツールです。

◆imapsyncの利用方法
Windowsの場合、公式の配布ページからZIPファイルをダウンロードします。


ダウンロードしたZIPファイルを右クリックし、「すべて展開」を選択します。


展開先のフォルダを指定して「展開」をクリックします。


展開先のフォルダが表示された状態で、エクスプローラーのアドレスバーに「cmd」と入力してEnterキーを押します。


コマンドプロンプトが立ち上がり、imapsyncを実行する準備ができました。


デモ用のサーバーが用意されているので、以下のコマンドを実行してみます。

imapsync.exe --host1 "test1.lamiral.info"  --user1 "test1" --password1  "secret1"  ^
             --host2 "test2.lamiral.info"  --user2 "test2" --password2  "secret2"


転送の進捗状況や転送されたメールの件数などがログとして表示されます。


実際にメールボックスをメールソフトで確認してみます。まずは転送元のtest1サーバー。


転送先のtest2サーバーでは、test1サーバーのメールが転送されていることが確認できます。


◆Dockerでの利用方法
Docker版も用意されており、以下のコマンドを実行してDockerコンテナでimapsyncを実行できます。

docker run --rm gilleslamiral/imapsync imapsync  \
   --host1 test1.lamiral.info  --user1 test1  --password1 'secret1' \
   --host2 test2.lamiral.info  --user2 test2  --password2 'secret2'


Docker版ではGUIによる操作が可能で、以下のコマンドでimapsyncサーバーを立ち上げることができます。

docker run -p 80:8080 -p 443:8443 gilleslamiral/imapsync /servimapsync


ブラウザで「localhost」にアクセスすると、GUIによる操作が可能なimapsyncのページが表示されます。


◆Gmailを利用する場合の注意点
Gmailを転送元もしくは転送先に設定する場合、ユーザー名とパスワードでの接続はできません。公式のFAQによると、以下の設定が必要になります。

IMAPを有効にする。
2段階認証付きアプリパスワードを使用。
帯域制限があるため、転送量オプションを設定。

imapsyncではGmailの転送に対応した「--gmail1」「--gmail2」というオプションを利用することで、サーバーの指定や転送量の設定などを省略することができます。

imapsync --user1 [email protected] \
         --password1 gmailsecret1 \
         --user2 [email protected] \
         --password2 gmailsecret2 \
         --gmail1 --gmail2


◆応用例
複数の転送元アカウントから1つのアカウントへ転送することで、すべてのメールを一括でバックアップすることが可能です。ローカルマシンにIMAPサーバーを立てることで、ローカルストレージへのバックアップも可能となります。

なお、Mailbox Imapsync Onlineを利用すれば、転送容量3GBまでなら、ブラウザ上で無料で転送が可能です。

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in ソフトウェア,   レビュー, Posted by darkhorse_logmk

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