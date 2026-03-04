2026年03月04日 23時00分 ソフトウェア

IT業界の「巨大プロジェクトが個人プロジェクトに依存していて簡単に崩壊する」という現状を風刺するイラスト「Dependency」



世界中で稼働しているソフトウェアのほとんどは何らかのオープンソースソフトウェアに依存しており、いずれかのソフトウェアに問題が生じると連鎖的に世界中のソフトウェアが危険にさらされます。そんなIT業界のもろさを端的に表現したイラストがxkcdの「Dependency」で、インターネット上にはDependencyの派生イラストやアニメーションが複数投稿されています。



xkcd: Dependency

https://xkcd.com/2347/



The Xkcd thing, now interactive | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47230704



オープンソースプロジェクトの成果は世界中で活用されており、2024年に実施された調査では95％のソフトウェアが何らかのオープンソースソフトウェアに依存していることが判明しています。このため、「1つのオープンソースソフトウェアに脆弱(ぜいじゃく)性が発見されたことで、世界中のシステムに影響が生じる」という状況が発生しやすくなっています。実際に2014年にOpenSSLの重大バグ「Heartbleed」が発見された際や、2021年にJavaのLog4jライブラリで「Log4Shell」が発見された際には世界中のIT製品に影響が出て対策に長大な時間とコストを要することになりました。



JavaのLog4jライブラリで発見された脆弱性「Log4Shell(CVE-2021-44228)」はなぜ世界中に大きな影響を与えるのか？ - GIGAZINE





そんなIT業界の状況を表現したイラスト作品が「Dependency」です。Dependencyは風刺イラストサイトのxkcdに掲載された作品で、「モダンなデジタルインフラストラクチャーたち」が「ネブラスカ州に住む無名の人物が2003年から感謝もされずにメンテナンスし続けているプロジェクト」によって支えられていることを示しています。このイラストは「巨大プロジェクトが無報酬の個人プロジェクトに大きく依存している」という状況を分かりやすく表現したものとして頻繁に引用されています。





有志によるDependencyの派生作品も多数公開されています。例えば、Dependencyをインタラクティブアートにリメイクした作品が以下のリンク先で公開されています。



XKCD Dependency

https://editor.p5js.org/isohedral/full/vJa5RiZWs





上記のリンク先にアクセスすると、画面内にDependencyが表示されます。PCの場合はマウスで、スマートフォンの場合はタッチ操作で各ブロックを動かすことが可能。「2003年からメンテナンスされている個人プロジェクト」を引っこ抜くと、すべてのプロジェクトがガラガラと崩れてしまいます。



IT業界の脆さ示す風刺画「Dependency」がインタラクティブ作品にリメイクされる - YouTube





Redditには「WebAssembly(WASM)やV8によってウェブが不安定になっている」「AIによってIT業界全体が押し上げられているはずなのにバランスも崩壊している」「CloudflareやAWSが落ちるとインターネット全体に影響がでる」「Microsoftが外から突撃しようとしている」「海底ケーブルなどの物理的なインフラにも依存している」といった現状を追加した画像も投稿されています。





また、XにはAWSのデータセンターがドローン攻撃を受けた件を絡めた画像も投稿されています。

