Uberではエンジニアの90％が業務でAIを活用しておりAI版CEOを作成してしまった従業員までいることが明らかに



配車サービスのUberや食品配達サービスのUber Eatsを展開するUber Technologiesのダラ・コスロシャヒCEOが、「弊社のエンジニアがAI版の私を作った」と人気ポッドキャストの中で明かしています。



イギリス人起業家のスティーブン・バートレット氏がホストを務める人気ポッドキャスト・The Diary Of A CEOは、著名人をゲストに迎えて人生やビジネスについて語り合い、成功の秘訣を探求するというコンテンツです。The Diary Of A CEOはApple PodcastやSpotify、YouTubeで配信されています。



そんなThe Diary Of A CEOに、Uber TechnologiesのコスロシャヒCEOが出演しました。当該ポッドキャストは以下からチェック可能です。



Uber CEO: I Have To Be Honest, AI Will Replace 9.4 Million Jobs At Uber! - YouTube





ポッドキャストの中でコスロシャヒCEOは、「チームメンバーのひとりが、あるチームがDara AI(AIコスロシャヒCEO)を構築して、私へのプレゼンテーションの準備として、基本的にDara AI向けにプレゼンテーションを行なっていると教えてくれました」「私に何かが届く頃には、すでに準備が整い、スライド資料を使ったミーティングも完璧に仕上げられていることが想像できます。つまり、彼らはDara AIを使って準備をしているのです」と語り、従業員が自身のAIを作成したことを明かしました。





コスロシャヒCEOによると、Uber Technologiesのソフトウェアエンジニアは業務の約90％でAIを活用しており、従業員の約30％はAIの「パワーユーザー」であるとのこと。コスロシャヒCEOは「AIはシステムに組み込まれるレンガを製造しており、システムがどのようになるべきかを考える建築家でもあります」とも語りました。



「AIは雇用や生産性に影響を与えていない」という指摘もありますが、コスロシャヒCEOはAIについて「本当に私がこれまで見たこともないような方法で従業員の生産性を変えています」と述べ、AIが業務の効率化に寄与していると語っています。

