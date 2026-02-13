2026年02月13日 10時46分 AI

Spotifyが「AIのおかげで優秀な開発者が12月以来コードを一行も書いてない」と報告



音楽ストリーミングサービスのSpotifyが、同社の優秀な開発者が「12月以来一行もコードを書いていない」と報告しました。



Spotify says its best developers haven't written a line of code since December, thanks to AI | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/02/12/spotify-says-its-best-developers-havent-written-a-line-of-code-since-december-thanks-to-ai/





2026年2月10日、Spotifyが2025年第4四半期(10～12月)の業績を発表しました。売上高は前年同期比で13％増の45億ドル、粗利益率は33.1％、営業利益は7億100万ユーロを記録しています。四半期におけるマンスリーアクティブユーザーの純増数は過去最高を記録し、記事作成時点で世界中で7億5100万人以上が毎月Spotifyを利用していることになるそうです。有料会員数は前年同期比で10％増の2億9000万人となっています。





2025年第4四半期決算発表で、同社の共同CEOであるグスタフ・セーダーストローム氏はSpotifyがソフトウェア開発でAIを活用していることについて言及している際に、自社のエンジニアが「12月以降、一行もコードを書いていない」ことを明かしました。



Spotifyは2025年を通じて50以上の新機能と変更をリリースしてきました。2026年に入ってからもAIを活用したプレイリスト作成ツールの「Prompted Playlists」や、物理書籍とオーディオブックを同期する「Page Match」、曲の背景にあるストーリーを探ることができる「About This Song」といった新機能を発表しています。



Spotifyではエンジニアがコーディングと製品開発のスピードアップを図るため、「Honk」と呼ばれる社内システムを使用していると、電話会議でアナリストに語っています。Honkは生成AI(特にClaude Code)を用いてリモートでリアルタイムコードデプロイなどが可能になる開発ツールです。



セーダーストロームCEOはSpotifyがソフトウェア開発にAIを活用している現状について、「具体的な例として、Spotifyのエンジニアは朝の通勤中に携帯電話のSlackからClaudeにiOSアプリのバグ修正や新機能の追加を依頼できます。Claudeが作業を終えると、エンジニアは携帯電話のSlackに新しいバージョンのアプリをプッシュで受け取り、それを本番環境にマージすることができます。しかも、この作業はエンジニアがオフィスに到着する前にすべて完了するんです」と自慢げに語っています。



SpotifyはHonkがコーディングを大幅に加速するのに役立っていると評価しており、セーダーストロームCEOも「AI開発に関しては、これが終わりではなく、始まりに過ぎないと私たちは考えています」と語りました。





Spotifyは大規模言語モデル(LLM)が、Wikipediaのようなオンラインリソースのようにコモディティ化できない独自のデータセットを構築できる能力を高く評価しています。LLMの活用について、セーダーストロームCEOは「音楽関連の質問には必ずしも事実に基づいた答えがあるわけではないから特に有用」と語っています。



例えば、「ワークアウト用の音楽は何？」と尋ねると、人によって答えは異なるはずです。アメリカ人は全体的にヒップホップを好む傾向がありますが、デスメタルを好む人も多くいます。ヨーロッパではEDMでワークアウトしたいという人が多い一方で、スカンジナビアではヘビーメタルを好む人が多いそうです。



「これは我々が構築しているデータセットであり、他に誰もこの種のものを構築していません。この規模のデータセットは他に存在しません。そして、AIモデルを再学習させるたびに、データセットの改善が見られるのです」とセーダーストロームCEOは語りました。

