世界の音楽ストリーミング再生回数が年間4兆回に到達

Record of the Day - In tune. Informed. Indispensable https://www.recordoftheday.com/on-the-move/news-press/34-global-streaming-growth-uplift-luminate-releases-2023-year-end-music-report Luminateによると、2023年の世界のストリーミング再生回数は全体で前年比33.7%増となる7兆1000億回。そのうち音楽のストリーミング再生回数は前年比22.3%増で4兆回の大台に乗ったとのこと。

2024年01月11日 12時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

