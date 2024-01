2024年01月11日 12時16分 ネットサービス

音楽プラットフォーム「DatPiff」が36万6420プロジェクト・50TB分のデータをInternet Archiveにアップロード



ミックステープの投稿サイトである音楽プラットフォームのDatPiffには、ユーザーから投稿された36万6420以上のミックステープやアルバムなどが存在します。そんなDatPiffが2024年1月8日、プラットフォーム上の全プロジェクト、50TB分のデータをInternet Archiveにアップロードしました。今回のDatPiffによるアップデートは、2023年3月に起こったサーバーのクラッシュが関連しているとみられています。



2005年に設立されたDatPiffは、ヒップホップやラップなどの音楽ジャンルに特化したミックステープの投稿・共有サイトです。DatPiffの「The Authority In Mixtapes」と呼ばれるサービスでは、プラットフォーム上でミュージシャンが自身の楽曲を発表、投稿することができるほか、リスナーはサイト上のプロジェクトのストリーミング再生やダウンロードが可能です。



しかし、The Authority In Mixtapesのサーバーがクラッシュするトラブルが2023年3月に発生。サーバーにアップロードされた楽曲やプロジェクトのデータが消失の危機にさらされました。サーバーのクラッシュから1カ月後の2023年4月、DatPiffは「次世代のDatPiffをご利用ください!」との声明を発表し、「私たちは、DatPiffを次世代に引き継ぐために、ウェブサイトやアプリを超えて進化しています。私たちはArchive.orgと提携して、ライブラリを引き続き利用可能にし続けています。近日中に詳細をお伝えします」と発表しました。





そして2024年1月8日、DatPiffはサーバー上の全プロジェクト、50TB分のキャッシュデータをInternet Archiveにアップロードしました。DatPiffがアップロードした楽曲やプロジェクトの数は記事作成時点で36万6420件で、これらの楽曲はInternet Archive上でストリーミング再生ができるほか、ダウンロードすることも可能です。



Internet Archiveのジェイソン・スコット氏は、DatPiffがInternet Archiveに対し、データのアップロードを行うことを事前に伝えていなかったと明かしつつ、「DatPiffが単に音楽を削除するのではなく、ライブラリを長期保存するためにInternet Archiveを利用してくれることを嬉しく思います。今回アップロードされた50TBというデータは、Internet Archiveに通常アップロードされる半日分のデータに相当します」と報告しています。また、スコット氏は「今回DatPiffがInternet Archiveにデータをアップロードすることを選んだのは、『ミックステープ』という文化は重要でありながら、失われやすいものだという考えがあってのことだと思います。ヒップホップ界では、無関心や自然のエントロピーによって全てを失ってしまう可能性が非常に高いのです」と語りました。