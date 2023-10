2023年10月10日 14時52分 メモ

ChatGPTのアプリ収益が月間6億8000万円に到達するも伸びは鈍化



チャットAI「ChatGPT」もモバイル版アプリの収益が月間458万ドル、日本円で6億8000万円にも達していることが明らかになりました。ただし、さすがに伸びは鈍化してきているとのことです。



ChatGPTのアプリは2023年5月、まずiOS版が登場。



続いて2023年7月にAndroid版が公開されました。



調査会社・Appfiguresによると、ChatGPTのアプリがリリースされてから、収益は毎月のように2桁成長を続けてきているとのこと。ただし、その成長率は2023年6月が前月比103%増、7月が前月比31%増、8月が前月比39%増と来て、9月は前月比20%にとどまり、成長の鈍化が指摘されています。





ニュースサイト・TechCrunchによれば、ChatGPTのアプリの9月の収益は458万ドル(約6億8000万円)を記録したとのこと。



チャットAIとしては競合のAsk AIの方が売り上げは多く、2023年8月に655万ドル(約9億7400万円)、2023年9月は少し下がって551万ドル(約8億1900万円)でしたが、広告費等を考慮した純収益では異なる結果かもしれないとTechCrunchは注記しています。



なお、ChatGTPアプリのインストール数が多いのはAndroid版で、2023年9月の1560万インストールのうち900万件がAndroid版、660万件がiOS版となっています。