2026年02月13日 12時10分 サイエンス

「白湯」には本当に健康効果があるのか？



水を一度沸かしてから40～50度ほどに冷ました白湯(さゆ)は、さまざまな健康効果があると言われています。しかし、中には真偽が疑わしい健康効果までささやかれているとのことで、オーストラリアのクイーンズランド大学で地域保健およびウェルビーイングの教授を務めるローレン・ボール氏らが、白湯の健康効果について解説しました。



Will drinking hot water help me lose weight, clear my skin or treat cramps?

https://theconversation.com/will-drinking-hot-water-help-me-lose-weight-clear-my-skin-or-treat-cramps-274950





朝起きた直後や夜眠る前に一杯の白湯を飲むことは、健康のために取り入れられる手軽な習慣として人気です。しかし、中には「白湯を飲むことが減量に役立つ」「喉の痛みを癒やす」「美肌効果がある」「月経痛を和らげる」など、本当かどうかわからない効果までささやかれているとのこと。



ボール氏らは、「白湯を飲むことは一般的に安全で、多くの人々が白湯を飲むと気分がよくなると言います。しかし、その理由はよくわかっていません」と述べています。とはいえ水分補給は生命維持に不可欠であり、適切な水分補給を維持することで消化・循環・腎機能・血圧調整など健康全般をサポートできます。





また、2025年の研究では水分摂取量が少ないとストレスが増幅される可能性が示されており、水分補給はストレスへの対処においても重要だと考えられています。



ストレスに対処するには「水分補給」が大事かもしれない - GIGAZINE





水分補給そのものは健康にとって大事ですが、白湯を飲むことの健康効果には誇張されたものも多いとのこと。そこでボール氏らは、白湯が役立つと言われている「減量」「喉の痛み」「美肌」「生理痛」などについて、本当に白湯が影響を与えるのかどうかを解説しています。



◆1：白湯は減量効果をもたらすのか？

この疑問についてボール氏らは、「白湯を飲むだけで有意な体重減少が起こることを示す質の高い人間実験はありません」と述べています。2012年の研究では、水分摂取が食前の満腹感を高め、高カロリーな飲料の摂取を減らして体重管理に役立つことが示されていますが、減量において白湯が他の温度の水より優れているという十分は証拠はないとのこと。



別の小規模な研究では、白湯を飲むことで腸の蠕動(ぜんどう)運動が刺激され、消化を助ける可能性があることが示唆されていますが、この効果は控えめで脂肪減少にはつながらないそうです。ボール氏らは、「白湯を飲むことで甘い飲み物を置き換えたり、全体的な水分摂取量を増やしたりできれば、間接的に体重目標の達成をサポートできるかもしれません。しかし水の温度そのものが脂肪を燃焼させるわけではありません」と述べました。



◆2：白湯は喉の痛みを癒やすのか？

一見すると白湯と喉の痛みは関係ないように思われますが、ボール氏らは「ここには温度が重要であることを示す明確な証拠があります」と述べています。





