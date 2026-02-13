2026年02月13日 12時15分 乗り物

Waymoがロボタクシーに第6世代自動運転システムを導入、雨・雪・真っ暗な道もより安全に走行可能



配車サービスおよび自動運転車両を用いたロボタクシー事業を展開するWaymoが、完全自律運転可能な運転システム「第6世代Waymo Driver」の導入を発表しました。冬場の極端な天候を含む環境下でも、より安全にサービスを提供可能だとのことです。



Beginning fully autonomous operations with the 6th-generation Waymo Driver

https://waymo.com/blog/2026/02/ro-on-6th-gen-waymo-driver



Waymo begins deploying next-gen Ojai robotaxis to extend its U.S. lead

https://www.cnbc.com/2026/02/12/waymo-begins-deploying-next-gen-ojai-robotaxis-to-extend-its-us-lead.html



Waymo launching China-made van that won't fail in rain, snow • The Register

https://www.theregister.com/2026/02/12/waymo_6th_gen_autonomous_driving_system/



「第6世代Waymo Driver」はこれまで以上に高度なセンサーやビジョンシステムを搭載した自動運転システムです。ビジョンシステムは人間の視覚や一般的な自動車カメラの機能を凌駕するもので、たとえ対向車のハイビームや緊急車両の警告灯にさらされた状態でも信号機の色や道路標識などの重要な情報を読み取れるとのこと。



以下はビジョンシステム(左)と従来の自動車用カメラ(右)の見え方を比較した映像です。





明るい視界は17メガピクセルの高解像度センサーによって実現しており、5メガピクセルや8メガピクセルのセンサーよりも少ない数で車両の周囲を高解像度、高ダイナミックレンジで捉えることができます。これまでのカメラは雨の水滴や氷結、道路の汚れなどに悩まされる恐れがありましたが、Waymoは視認性を維持するための統合クリーニングシステムを搭載。カメラの視界が制限される可能性がある状況ではLiDARとレーダーによりWaymo Driverの認識を維持するための冗長性を確保します。





また他の特徴として、Waymoは「自動運転車両の開発」ではなく「自動運転システムの構築」に重点を置いており、さまざまなプラットフォームやユースケースに適応する汎用性の高い統合型の自律走行システムを設計している点が挙げられ、車両に合わせてセンサーを再構成することでAIを一般化可能です。



第6世代Waymo Driverは中国の自動車メーカー・吉利汽車(ジーリー)と開発したEVミニバン「Ojai」で展開されますが、現代(ヒョンデ)・IONIQ 5への配備も行われているとのこと。なお、中国企業と組んでの事業展開に懸念の声が上がっていることについて、広報担当のサンディ・カープ氏はニュースサイト・CNBCに対し、あくまでベース車両として使うだけで、ジーリーに自動運転技術やセンサーデータ、LiDAR技術へのアクセスは提供しないと述べています。





なお、すでに運用されているジャガー・I-PACEを用いたロボタクシーは引き続き第5世代Waymo Driverで運行されるとのこと。カープ氏は「クライスラー・パシフィカで運用された第4世代Waymo Driverから、ジャガー・I-PACEで運用された第5世代Waymo Driverへの移行も含めて、Waymoは長年にわたって一貫して混合編成で運用を行ってきました」と説明しました。



第6世代Waymo Driver搭載のOjaiはサンフランシスコやロサンゼルスなどの一部地域でWaymoの従業員を対象にテスト運用が行われ、2026年後半に一般利用が始まる見込みです。

