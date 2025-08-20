熱すぎるお茶やコーヒーを飲む習慣はがんを引き起こすかもしれないと専門家が解説、少しずつ飲むのがコツ
お茶やコーヒーなどの温かい飲み物は、ほっと心を落ち着かせてくれるものです。ところが、あまりにも熱すぎる飲み物はがんのリスクを高める可能性があると、ウェスタンシドニー大学の消化器専門医であるヴィンセント・ホー准教授が解説しています。
これまでのところ、熱い飲み物と喉頭がんや胃がんとの関連性は見つかっていませんが、食道がんとは関連性が見つかっているとのこと。世界保健機関(WHO)の下部組織である国際がん研究機関は2016年、65度を超える非常に熱い飲み物を飲むことを、「ヒトに対しておそらく発がん性がある」というリスクカテゴリーに分類しました。このカテゴリーには「赤身の肉を大量に食べること」や、「屋内で木を燃やすことで放出されるガス」といったものも含まれます。
国際がん研究機関の分類は、主に南米で飲まれるハーブ飲料である「マテ茶」と食道がんの関連について調べた研究に基づいています。マテ茶は一般的に約70度という高温で飲まれており、この研究ではマテ茶を大量に飲むことが食道がんのリスク増加に関連性があるとわかりました。
また、中東やアフリカ、アジアで行われた研究でも、非常に熱い飲み物と食道がんとの関連性が確認されています。イギリスの成人約50万人を対象に行われた2025年の研究では、非常に熱い紅茶やコーヒーを1日8杯以上飲む人は、熱い飲み物を飲まない人と比べて食道がんを発症する可能性がほぼ6倍に達することが報告されています。
非常に熱い飲み物を飲むと食道がんのリスクが高まる理由については、「熱い飲み物によって食道の内壁が損傷し、長期的にがんの発生につながるのではないか」という説が古くから提唱されています。実際に研究者らは、動物実験を行って熱い飲み物が食道に及ぼすダメージについて研究してきました。
