なぜ40代は20代よりもつらいと感じるのか？60代になったらどうなるのか？



20代のころは深夜まで遊んだり徹夜で仕事をしたりした翌日も元気に活動できたのに、40代になって一気に疲労が蓄積するようになってしまい、何事にもエネルギー不足を感じるという人は多いはず。一体なぜ40代になると若い頃のように活動できないのか、60代になったらどうなるのかについて、ブリストル大学の解剖学教授であるミシェル・スピアー氏が解説しました。



The truth about energy: why your 40s feel harder than your 20s, but there may be a lift later on

https://theconversation.com/the-truth-about-energy-why-your-40s-feel-harder-than-your-20s-but-there-may-be-a-lift-later-on-274250





成人初期である20代には、体内のさまざまな生物学的システムがピークに達します。たとえば筋肉量は意図的なトレーニングをしなくても最高値を維持しており、エネルギー代謝が高い組織である筋肉が血糖値の調節を助け、日常的な動作に必要な労力を軽減してくれます。



また、細胞レベルでは食物をエネルギーに変換するミトコンドリアの数が増えて効率も向上し、より少ない廃棄物と炎症性副産物でエネルギーを産生します。さらに若い時期は睡眠も深くなり、たとえ睡眠時間が短くても身体の回復と密接に関連する徐波睡眠が多くなり、体は疲労から回復しやすいとのこと。



これらに加えて、若いころは体内のホルモンリズムも安定しています。ストレスホルモンであるコルチゾールや、睡眠や体内時計に関わるメラトニン、成長ホルモンや性ホルモンといったホルモン分泌のパターンが予測可能で、1日を通じてエネルギーが安定します。



スピアー氏はこれらの身体の状態について、「簡単に言えば20代はエネルギーが豊富で余裕があり、たとえエネルギーを無駄遣いしてもまったく問題ないのです」と説明しました。





40代になっても基本的な生物学的システムはそのままですが、それぞれに小さな変化が生じ始めます。たとえば、筋肉量は運動しない限り30代後半から徐々に減少し始め、筋肉量が減ることによって日常動作で消費されるエネルギーが多くなります。





また、ミトコンドリアも依然としてエネルギーを産生しているものの効率が低下するため、20代のころは有り余るエネルギーによって補えていた睡眠不足やストレスの悪影響が露呈します。40代になると睡眠にも変化が生じ、中途覚醒が増えて深い睡眠が減ることにより、回復力が低下します。これによって疲労が蓄積していくように感じられるとのこと。





中年期になるとホルモンの変動が激しくなり、その影響は特に女性において顕著にみられます。ホルモンレベルの変動は体温調節や睡眠時間、そしてエネルギー産生のリズムを乱し、日々の生活に必要なエネルギーが足りないように感じられます。



さらにスピアー氏は、40代ではこうした生物学的変化に加えて「人生の要求」がピークに達すると指摘。仕事上の立場が上昇することでリーダーシップや責任感が求められ、家庭でも子どもの世話や親の介護といったタスクが降りかかり、認知的・感情的な負担が大きくなります。計画・意思決定・衝動抑制などをつかさどる前頭前皮質の働きが増加し、精神的なマルチタスクが肉体労働と同じくらいのエネルギー消耗を引き起こすそうです。



スピアー氏は、「だからこそ40代はこんなにも過酷に感じられるのです。生物学的効率は、まさに需要が最も高まる瞬間に変化し始めているのです」と述べました。





40代になると多くの人々がエネルギー不足や疲労に悩まされますが、この状況が年齢を重ねるにつれて悪化するとは限りません。ホルモンレベルは変動の激しい中年期を過ぎると安定する傾向にあり、定年退職や子どもの成長などによって人生における役割は簡素化されます。ストレスの減少や生活リズムの安定により、老後の方がむしろ睡眠効率が向上する可能性もあるとのこと。



重要なのは、体内のエネルギーに関連する筋肉やミトコンドリアが高齢になっても適応するという点です。60代や70代になってからでも、筋力トレーニングを行うことで数カ月以内に筋力の回復や代謝の改善、主観的なエネルギーの増加といったメリットが期待できます。



スピアー氏は、「私たちが犯しがちな間違いは、中年期の疲労感を個人的な失敗の表れだとか、避けられない衰えの始まりだと思い込むことです。しかし、解剖学的にはそのどちらでもありません。中年期の疲労は生物学的特性と需要の不一致、つまり認知的・感情的・実際的負荷が最も高くなる時点で、効率性がわずかに変化するものだと理解するのが最も適切です」「人生の後半におけるエネルギーは依然として大きく変化可能であり、40代特有の疲労感は人生の終着点ではありません。この段階での疲労は避けられない衰えの警告ではなく、ルールが変わったというシグナルなのです」と述べました。

