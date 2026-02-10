なぜ40代は20代よりもつらいと感じるのか？60代になったらどうなるのか？
20代のころは深夜まで遊んだり徹夜で仕事をしたりした翌日も元気に活動できたのに、40代になって一気に疲労が蓄積するようになってしまい、何事にもエネルギー不足を感じるという人は多いはず。一体なぜ40代になると若い頃のように活動できないのか、60代になったらどうなるのかについて、ブリストル大学の解剖学教授であるミシェル・スピアー氏が解説しました。
The truth about energy: why your 40s feel harder than your 20s, but there may be a lift later on
https://theconversation.com/the-truth-about-energy-why-your-40s-feel-harder-than-your-20s-but-there-may-be-a-lift-later-on-274250
成人初期である20代には、体内のさまざまな生物学的システムがピークに達します。たとえば筋肉量は意図的なトレーニングをしなくても最高値を維持しており、エネルギー代謝が高い組織である筋肉が血糖値の調節を助け、日常的な動作に必要な労力を軽減してくれます。
また、細胞レベルでは食物をエネルギーに変換するミトコンドリアの数が増えて効率も向上し、より少ない廃棄物と炎症性副産物でエネルギーを産生します。さらに若い時期は睡眠も深くなり、たとえ睡眠時間が短くても身体の回復と密接に関連する徐波睡眠が多くなり、体は疲労から回復しやすいとのこと。
これらに加えて、若いころは体内のホルモンリズムも安定しています。ストレスホルモンであるコルチゾールや、睡眠や体内時計に関わるメラトニン、成長ホルモンや性ホルモンといったホルモン分泌のパターンが予測可能で、1日を通じてエネルギーが安定します。
スピアー氏はこれらの身体の状態について、「簡単に言えば20代はエネルギーが豊富で余裕があり、たとえエネルギーを無駄遣いしてもまったく問題ないのです」と説明しました。
40代になっても基本的な生物学的システムはそのままですが、それぞれに小さな変化が生じ始めます。たとえば、筋肉量は運動しない限り30代後半から徐々に減少し始め、筋肉量が減ることによって日常動作で消費されるエネルギーが多くなります。
