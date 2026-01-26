アメリカ東部で発生した大寒波により世界最大のデータセンター拠点があるバージニア州で電力価格が9倍まで急騰、データセンターの高い電力需要も影響か

2026年01月26日 12時40分 AI

アメリカ東部で極寒の気候が続いたことで、暖房需要の増加や天然ガス供給のひっ迫が同時に発生し、各地で発電所の一部設備停止が相次ぎました。世界最大規模のデータセンター群があるバージニア州でも電力価格が9倍に急騰するなど価格の引き上げが発生しています。



2026年1月24日から25日の週末にかけて、「ファーン」と名付けられた冬の嵐がアメリカ東部を襲いました。CBSニュースの報道によると、日曜日には航空便1万1000便が欠航となり、新型コロナウイルス感染症のパンデミック開始時の大量欠航以来となる1日あたり最多の欠航数を記録したとのこと。ワシントンD.C.を含むアメリカ東部の地域では、大雪や路面凍結、大幅な気温の低下が発生しています。





アメリカ東部および中部大西洋岸地域の6700万人に電力を供給するアメリカ最大の地域送電網であるPJMインターコネクションは、大雪に伴う天然ガス供給のひっ迫と暖房需要の増加、極寒に伴う発電所の発電量減少により、約21ギガワットの発電停止を報告しました。PJMは一部の電力削減プログラムに参加している顧客に対し電力使用量の削減を義務付け、対象区域の需要増加を緩和するとともに、今後の天候と電力需要の増加に備えて発電機運営者に稼働時間を温存するよう要請しました。



電力需要の増加と供給の減少に伴い、2026年1月25日午後にニューヨークおよびニューイングランドのリアルタイム卸売電力価格である「スポット価格」が1MWhあたり400ドル(約6万円)から700ドル(約11万円)に急騰しました。





さらに、世界最大規模のデータセンター群があるバージニア州では、データセンターの高い電力需要に伴い、2026年1月25日早朝のスポット価格が前日朝の1MWhあたり200ドル(約3万円)から1800ドル(約27万円)まで上昇しています。北米電力信頼度協議会(NERC)は2024年12月に提出した報告書の中で「発電所の廃止が進む一方で、新設されるデータセンターが膨大な電力を消費することが原因で、今後5年から10年の間にアメリカ大陸の半分以上がエネルギー不足に陥るリスクが高まっている」と述べており、データセンターの影響で電力供給がひっ迫する状態を警告していました。



同様の電力価格上昇はアメリカ全土で発生しているほか、テネシー州では30万人以上、ミシシッピ州、テキサス州、ルイジアナ州ではそれぞれ10万人以上の顧客が停電に見舞われるなど、1日で100万人近くが停電の被害に遭ったことも報じられています。



PJMは今後の電力需要が147.2ギガワットまで上昇すると予測しました。これは2025年1月に記録された冬季電力需要の記録である143.7ギガワットを上回る需要量となります。



エネルギー・公益事業の送電網専門家であるピーター・マル氏は「東海岸は天然ガスの自国供給がないためパイプライン網に頼っていますが、この網は歴史的に厳しい寒さが続くと制限されます。そのため供給不足が発生して停電や電力価格の急騰が起きていますが、PJMの停電は電力網の計画よりも多くなっています。これは、発電所の閉鎖やデータセンターからの電力需要が急増したことで、PJMシステムの柔軟性が数年前より低下しているためです」と説明しました。

