2022年12月28日 12時15分 乗り物

歴史的な悪天候によってサウスウエスト航空では2日間で5500便以上が欠航



2022年12月26日にアメリカで発生した記録的な寒波では、これまでに50人以上の死者や7万を超す世帯や事業所での停電などの被害が発生しています。そのような状況下で、サウスウエスト航空は2日間で約5400便以上のフライトをキャンセルしたことがニュースサイト「NPR」によって報じられています。



歴史的な寒波が続くアメリカでは、現地時間2022年12月26日にサウスウエスト航空のフライトの71%に相当する2909便が欠航しました。27日も記事掲載時点でフライトの64%に相当する2685便が欠航を発表し、アメリカ全土の空港で乗客の混乱や立ち往生が発生しているとのこと。





空港内の手荷物受取所は乗客の荷物であふれかえっており、自身の荷物の所在が分からなくなったことも報告されています。



乗り継ぎ便の欠航によって空港内で立ち往生しているというHacker Newsユーザーの1人は、「サウスウエスト航空の電話は全くつながらず、オンラインチャットも利用できません」と述べています。また「この事態はサウスウエスト航空の管理ミスが原因です」と述べ、サウスウエスト航空上層部に対し責任を負うことを要求しています。





サウスウエスト航空の広報であるクリス・ペリー氏は数多くの欠航が発生している要因として、「記録的な寒波と乗務員のスケジュール管理不足です」と述べています。



旅行系ニュースサイトThrifty Travelerの編集長であるカイル・ポッター氏は「サウスウエスト航空のような大規模の航空会社にとって、天候不良による欠航の後の人員配置やスケジュール調整は非常に複雑な作業です」と述べる一方で、12月26日には多くの地域が晴天であるにもかかわらず、フライトを数多くキャンセルしたことについては「サウスウエスト航空にとって本当に悪いことです」と指摘しています。



サウスウエスト航空は12月26日に「サウスウエスト航空では運航の回復を続けており、今後数日間は予定便の約3分の1を運航させる予定です」との声明を発表しています。