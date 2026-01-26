2026年01月26日 12時30分 AI

AIが執筆でスランプや停滞に陥る「ライターズ・ブロック」の解消に役立つかどうか5人の専門家に聞いた結果とは？



創作にAIを用いると創造性が向上すると示した研究がある一方で、AIが生成した物語には没入できないことを示した研究もあるなど、意見が分かれています。創作がうまく進められない「ライターズ・ブロック」に陥ったときAIが執筆の助けになるかどうかについて、出版やクリエイティブライティングの専門家5人が私見を解答しています。



創作活動をしていると、あと一文をどうしても思いつけなかったり、新しい作品やエピソードをまったく思いつけなかったりするライターズ・ブロックに陥ることがあります。ライターズ・ブロックを克服する方法は人それぞれですが、他人に相談したり関係ない話をすることでアイデアを広げたりと、コミュニケーションを取ることで解消されるケースもあります。同じような効果はAIとのコミュニケーションでも期待できるため、イギリスのブルームズベリー出版の創設者であるナイジェル・ニュートンCEOは「AIは作家のスランプを克服するのを助けるなど創造性を助けるでしょう」と述べました。



「ライターズ・ブロックを克服するためにAIを活用できるかどうか」という質問について、メルボルン大学出版編集講師のニコラ・レッドハウス氏は「私はAIにテキストを生成させたり、プロットや構造のアイデアを得たりするためにAIを使いたくない」と回答しました。レッドハウス氏によると、AIは意味やアイデア、言葉のレベルで「ユニークな連想」を生み出す力が根本的に欠けていると考えられるとのこと。ユニークな連想こそ良い文章の生命線であり、他の人の文章と自分の文章を区別する「個性」になるため、AIに頼ると「どこにでもあるような文章」に寄ってしまうとレッドハウス氏は語っています。



ニューイングランド大学の創作ライティング博士課程に在籍する作家であるクリストファー・リーズ氏は、AIでテキストを生成することには言及していない一方で、AIは「視覚的なアクセシビリティ」の支援に役立つと指摘しました。目を閉じて頭の中で人物や風景を思い描くことができない「Aphantasia(アファンタジア)」は創作の大きなブレーキになることがありますが、AIにテキストを入力して画像を生成することで、アイデアの雰囲気をより強固に捉えることができます。リーズ氏は「技術は私の声を再び見つける助けとなっています」と述べています。





メルボルン大学で創作ライティング等の講師を務める作家のセス・ロビンソン氏は、ライターズ・ブロックの解消にAIを用いることを「倫理的な理由」から明確に拒否しています。AIは無許可の創作物や海賊版の作品でトレーニングされている可能性があるという倫理的な問題をはらんでおり、AIが生成する文章を利用する事で盗用に加担してしまう可能性があるとロビンソン氏は警告しています。「そのため、将来的に倫理的な問題が解決されたAIが登場した場合には変わるかもしれませんが、現在のAIは創造性や協働の機会を本質的に提供しているとは言えません」とロビンソン氏は語りました。



グリフィス大学で創作ライティング准教授を務めるサリー・ブリーン氏は「AIと対話する」ことがライターズ・ブロックの解消に限らず創作に役立つと述べています。ブリーン氏は過去にコラボレーション・アート制作プロジェクトでAIに作らせた画像に反応する「コール＆レスポンス」という試みを体験した結果、「不穏だが魅力的な共同作業」を体感したとのこと。ブリーン氏は「AIが生成した世界に自分の想像が映るとき、それが アルゴリズムの闇なのか、自分自身の内面なのかを考えさせられるような対話となります」と述べています。





ニューイングランド大学の創作ライティング上級講師であるアリエラ・ヴァン・ルイン氏は、ライターズ・ブロックの解消にAIを用いることを「条件付きでアリ」と回答しました。AIが生成したテキストは人間と機械との差異を示してくれるため創造性が広がる可能性はありますが、AIが生成する文章はある程度偏りや限界を持つため、人間独自の経験を取り入れて修正する必要があります。そのため「AIを使用するのは、他の手段を試し尽くした後にするべき」とルイン氏は指摘しています。

