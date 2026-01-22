2026年01月22日 20時00分 サイエンス

身長や体重だけでなく代謝も考慮した「代謝BMI」が通常のBMIではわからない健康リスクを明らかに



ボディマス指数(BMI)は身長と体重から算出される指数であり、人間の肥満度を示す指標として用いられていますが、近年はBMIで健康を語るのは難しいと指摘する声が高まっています。新たにスウェーデンのヨーテボリ大学の研究チームらが、BMIと代謝マーカーを組み合わせた「metabolic BMI(MetBMI、代謝BMI)」が通常のBMIではわからない健康リスクを明らかにするとの研究結果を発表しました。



Multi-omic definition of metabolic obesity through adipose tissue–microbiome interactions | Nature Medicine

https://www.nature.com/articles/s41591-025-04009-7





Metabolic BMI reveals disease risk even in people of normal weight | University of Gothenburg

https://www.gu.se/en/news/metabolic-bmi-reveals-disease-risk-even-in-people-of-normal-weight



A 'Hidden' Metabolic Disorder May Not Show Up on Your Scale, Researchers Say : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/a-hidden-metabolic-disorder-may-not-show-up-on-your-scale-researchers-say



BMIは体重(kg)を身長(m)の2乗で割るという計算式で、数値に基づいて人々を「痩せすぎ」「痩せ」「痩せぎみ」「普通体重」「過体重」「肥満」といった肥満度ごとに分類します。計算が簡単なため広く使われてきたBMIですが、実際の脂肪蓄積や代謝のエネルギー効率といった部分は考慮していないという問題があります。





たとえば、「筋肉ムキムキでがっしりした体格の人」と「運動不足で腹が出た肥満の人」のBMIが同じくらいになるケースや、脂肪が多めで健康リスクが高いもののBMI的には正常というケースなどが起こり得るのです。



そこでヨーテボリ大学の分子医学教授であるフレデリック・ベックヘド氏らの研究チームは、1408人の健康データと血液サンプルを使用して、代謝BMIを評価するアルゴリズムを作成しました。代謝BMIは代謝プロセスがどの程度うまく機能しているのかを測定するため、血液中の代謝産物に焦点を当てています。



研究チームは論文中で、「血液中を循環する代謝産物は宿主の遺伝的特徴・食事・腸内細菌叢(そう)によって形成され、過体重を超えた代謝健康状態をシステムレベルで示す指標となります」と述べています。





開発した代謝BMIを別の466人のグループでテストしたところ、体重と体脂肪量および脂肪分布を正確に予測できることが示されました。さらに、体重から予測される値よりも代謝BMIが高かった人々では、2型糖尿病になる確率が2.6倍、メタボリックシンドロームになる確率が5倍も高いことが確認されました。



論文の筆頭著者で、ヨーテボリ大学の代謝性疾患の専門家であるリマ・チャルカーン氏は、「私たちの代謝BMIは、体重計では必ずしも明らかにならない隠れた代謝異常を明らかにします。同じBMI値を持つ2人でも、代謝や脂肪組織の機能によってリスクプロファイルがまったく異なる場合があるのです」と述べています。



また、代謝BMIが高い人は腸内細菌叢の多様性が低下し、食物繊維を酪酸に分解する能力が低下していることも示されました。酪酸は体にエネルギーを供給したり、腸内壁の健康を維持して有害な細菌が血流に入るのを防いだりする役割があり、酪酸生成能力の低下は炎症や疾患リスクの増加と関連付けられています。



今回の研究では、脂肪蓄積などに関与する遺伝子を考慮したポリジェニックリスクスコア(PRS)と代謝BMIとの間に関連性がみられなかったことから、代謝BMIは遺伝的要因よりもライフスタイルや環境に強い影響を受けていることも示唆されました。





ベックヘド氏は、「従来のBMIでは、体重は正常でも代謝リスクが高い人を見逃してしまうことがよくあります。代謝BMIはより公平で正確な疾患リスク評価に貢献し、より個別化された予防と治療への道を開きます」と述べました。

