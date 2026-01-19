2026年01月19日 12時35分 ソフトウェア

jQuery 4.0.0リリース、約10年ぶりのメジャーバージョンアップでIE10以前のサポートをついに終了



JavaScriptライブラリのjQueryの約10年ぶりのメジャーバージョンアップとなる「jQuery 4.0.0」の安定版がリリースされました。このjQuery 4.0.0でついにIE10以前のサポートが終了となりました。



jQuery 4.0.0 | Official jQuery Blog

https://blog.jquery.com/2026/01/17/jquery-4-0-0/



jQuery 4.0はベータ版が2024年2月に公開されており、今回リリースされたのは長い開発サイクルと複数のプレリリースを経た安定版。2006年1月14日にjQueryが発表されてから20年を迎える節目でのメジャーバージョンアップとなりました。



jQuery 4.0では、IE10以前のサポートが終了となりました。IEのサポートは段階的に廃止される予定で、次のステップはjQuery 5.0で行われるとのこと。加えてChromium移行前の旧Microsoft Edge、iOS 16以前、Firefox 146未満(ESRを除く)、Android Browserなど、古いブラウザのサポートも終了しており、これらのブラウザを使用する場合はjQuery 3.xの利用が推奨されています。



by Christiaan Colen



さらに、jQuery.trim、jQuery.isArray、jQuery.parseJSON、jQuery.now、jQuery.isFunctionといった関数が廃止され、Array.isArray()やJSON.parse()、Date.now()などのネイティブ機能への移行が求められるなど、長年非推奨とされていた多くのAPIが削除されました。加えて内部用だったpush、sort、spliceといったメソッドもjQueryプロトタイプから取り除かれました。



セキュリティ面では、Trusted Typesに対応し、TrustedHTMLとしてラップされたHTML文字列をjQueryのDOM操作系メソッドに渡してもrequire-trusted-types-forディレクティブに抵触しにくくしました。あわせて非同期のスクリプト取得では、CSPエラーを避けるため可能な限りscriptタグを使う方式に寄せています。





さらに、ソースコードの管理がAMDからESモジュールへと移行しました。パッケージ化ツールにRollupを採用したことで、モダンなビルドツールや開発ワークフロー、ブラウザのscript type=moduleとの親和性が向上しています。



イベントシステムでは、フォーカスイベントの発生順序がW3Cの仕様に準拠するように修正されました。jQuery 4.0からはネイティブ挙動の上書きを行わず、IE以外のブラウザでは現行仕様の順序に従います。



ファイルサイズについても最適化が行われており、非推奨API削除と旧IE向けコード削除の結果、gzipped状態で3kB以上の削減が実現したとのこと。さらに、Ajaxやアニメーション関連のモジュールを除いたスリムビルド版では、今回新たにDeferredsとCallbacksも除外されたことで、通常版より約8kB軽量化され、約19.5kBとなっています。





移行を支援するためにアップグレードガイドやjQuery Migrateプラグインも用意されており、多くのプロジェクトでは最小限のコード変更でアップデートが可能であるとされています。



なお、jQueryの開発者であるジョン・レシグ氏を含め、jQueryの開発を20年支えてきたメンバーの集合写真が、jQueryのブログで公開されています。

