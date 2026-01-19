2026年01月19日 12時24分 メモ

Cloudflareが高速フレームワーク「Astro」を買収、Astroは買収後もオープンソースであり続けることを明言



2026年1月16日にCloudflareがAstroを買収したことが発表されました。Astroは高速なウェブページを作成できるオープンソースのフレームワークとして注目されており、買収後もオープンソースであり続けることが明言されています。



Cloudflare Acquires Astro to Accelerate the Future of High-Performance Web Development | Cloudflare

https://www.cloudflare.com/ja-jp/press/press-releases/2026/cloudflare-acquires-astro-to-accelerate-the-future-of-high-performance-web-development/



The Astro Technology Company joins Cloudflare | Astro

https://astro.build/blog/joining-cloudflare/



Astroはウェブページのレンダリング処理をサーバー側で実行することで表示の高速化を可能とするフレームワークです。Astroの開発は2021年に始まり、記事作成時点ではGoogleやMicrosoft、OpenAI、VISAといった世界的大企業にも採用されています。





Cloudflareは高速なコンテンツ・デリバリー・ネットワークを構築しており、Astroは高速なウェブフレームワークを開発しています。Astroのフレッド・ショットCEOはCloudflareのデイン・ネクトCTOと2025年頃からウェブの未来について話し合っており、「ウェブ技術が発展してもコンテンツが中心であり続ける」という共通の理念に向かって取り組んでいることに気付いたとのこと。



ショットCEOは「Cloudflareとの協業によってAstroの収益化に時間を費やす必要がなくなり、コード開発に100％集中できるようになります」と述べています。





記事作成時点ではAstro 6のベータテストが実施されています。また、AstroはMIT Licenseのもとでオープンソースプロジェクトとして開発されており、今後もMIT Licenseを維持し続けることが明言されています。



GitHub - withastro/astro: The web framework for content-driven websites. ⭐️ Star to support our work!

https://github.com/withastro/astro





Astroのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。



はじめに | Docs

https://docs.astro.build/ja/getting-started/

