「最古の毒矢」発見、6万年前の矢に天然由来の毒の痕跡
南アフリカの遺跡で見つかった矢の先端から、毒を塗った痕跡が見つかりました。6万年前、更新世に「狩猟武器の先端に毒を塗っていた」という直接的証拠が見つかるのは初めてだとのことです。
Direct evidence for poison use on microlithic arrowheads in Southern Africa at 60,000 years ago | Science Advances
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz3281
World’s oldest arrow poison – 60,000-year-old traces reveal early advanced hunting techniques - Stockholms universitet
https://www.su.se/english/news/articles/2026-01-08-worlds-oldest-arrow-poison---60000-year-old-traces-reveal-early-advanced-hunting-techniques
Arrow tips found in South Africa are the oldest evidence of poison use in hunting
https://theconversation.com/arrow-tips-found-in-south-africa-are-the-oldest-evidence-of-poison-use-in-hunting-271444
スウェーデン・ストックホルム大学と南アフリカ・ヨハネスブルク大学の国際研究チームは、南アフリカ共和国東南部にあるクワズール・ナタール州のウムラトゥザナ・ロックシェルターで1985年に出土した6万年前の石英製の鏃(やじり)を分析し、ブーファン・ディスティチャという植物から得られるブファニドリンやエピブファニシンというアルカロイドが付着していることを発見しました。ブーファン・ディスティチャはギボルとも呼ばれていて強い毒性を持つことが知られており、地元のハンターが伝統的に狩猟に利用しています。
・関連記事
世界で最も危険な毒を含む食べ物は何なのか？毒の専門家が語る - GIGAZINE
人間の血液に「蚊を殺す毒」を含ませてマラリアの感染を抑えるアイデア、イベルメクチンの代わりとなる薬が発見される - GIGAZINE
人類史上最も苦い物質がキノコから発見される - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article 'Oldest poison arrow' discovered: 60,000….