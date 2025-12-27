2025年12月27日 20時00分 メモ

スウェーデンでは記録的な数の退職者が老後の学習の場としてシニア大学に通っている



「Senioruniversitetet」は、スウェーデンにある55歳以上を対象としたシニア世代向けの学び・交流の場です。「シニア大学」と呼ばれているものの、正式な大学の学位を取得するための場ではなく、生涯学習および社会参加を目的とした教育・文化活動の場となっています。そんなシニア大学に、記録的な数の退職者が入学していることが明らかになりました。



‘Keeps your mind alert’: older Swedes reap the benefits of learning for pleasure | Sweden | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2025/dec/26/older-swedes-reap-benefits-late-life-education





The Guardianによると、シニア大学は民間の成人教育団体であるFolkuniversitetetが運営しており、スウェーデン国内に30の独立した支部を持ち、言語・政治・医学・建築など様々な分野に関する研究会・講演会・講座を開いています。



中でも最も規模が大きいのがストックホルム支部で、1991年の設立以来、人気を集めています。最も人気の高いイベントである火曜日開催の講演会には毎週約1000人が参加しているとのこと。最近ストックホルムで開催された講演会のタイトルは、「ノーベル賞授与の芸術」「偽情報とAI - 私たち自身が作り出した脅威」「石鹸から文化遺産」などです。





シニア大学のインガ・サナー理事長によると、シニア大学の会員数は2025年に過去最高を記録しています。サナー理事長は「もちろん、パンデミック中に会員数は減少しましたが、再び増加し、元の数に戻り、さらに増加し​​ました。会員数は過去最高です」と語っています。



運営元のFolkuniversitetetによると、シニア大学は2023年にスウェーデン全土で2099のイベントを開催しており、参加者数は16万1932人だったそうです。これに対して、2025年に開催したイベント数は2391、参加者数は17万7024人に達しました。





Folkuniversitetetのグンナー・ダニエルソン事務局長は、「仕事の準備としての学習と教育にますます執着しつつある社会において、純粋な楽しみのため、あるいは学習そのもののために学びたいという欲求は、経験すべき喜びです」と語りました。



また、ダニエルソン事務局長はシニア大学の人気の高まりと政府の資金提供額に関連はないと主張。実際、政府のシニア大学への資金提供額はここ数年で大幅に減少しているそうです。そのため、ダニエルソン事務局長はシニア大学の人気が高まっている理由として「インターネットではなく、実際に現実世界で他者と交流したいという欲求を反映している可能性が高いです」と語りました。



サナー理事長はシニア大学に通うシニア世代について、「高齢者はますます敏感になっており、教育に対して驚くべき渇望を持っています」「もっと学びたい、世界についてもっと知りたいと思う人がこれほど多くいるというのは、実に興味深いことです。現代において、まさに必要とされていることです」と語っています。



サナー理事長によるとシニア大学が果たす幅広い社会的役割はますます重要になっており、メンバーの学習と幸福はその家族やそれ以外の人々にも波及効果をもたらしているそうです。サナー理事長は「これは民主主義の問題と教育に関係しています。高齢者は孤立して生きているわけではありません。少なくとも、子どもや孫に影響を与えます」「あなたは模範です。ただロッキングチェアに揺られているだけでなく、外に出てもっと学びたいと願っています。そうすれば、その経験を孫や子どもたちと共有できるのです」と述べました。





また、シニア大学に通う人たちだけでなく、シニア大学の運営にボランティアとして参加する高齢者にも好影響を及ぼしているとThe Guardianは指摘しています。元医者で、シニア大学でボランティアとして薬物や結核についての講義を行っているというヨアヒム・フォルスグレンさんは、ボランティア活動が「意義を感じさせ、まだ貢献しているという実感を与えてくれます」「仕事を辞めると、貢献できていないと感じてしまう人もいます。『年金受給者』という言葉は大嫌いです」「私たちはある種の民主主義プロジェクトに貢献しているのです。特に今の時代において、人々に今何が起きているのか関心を持ってもらうことは、本当に素晴らしいことです」と語りました。

