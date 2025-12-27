2025年12月27日 22時30分 メモ

無限スクロール・自動再生などSNSの中毒性のある機能について警告表示を義務化する法案にニューヨーク州知事が署名



若者のメンタルヘルスの危機に対処するべく継続的な取り組みを行っているニューヨーク州で、キャシー・ホークル州知事がSNSに対して中毒性のある機能についての警告表示を義務化する法案に署名を行いました。



Governor Hochul Signs Legislation to Require Warning Labels on Social Media Platforms | Governor Kathy Hochul

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-signs-legislation-require-warning-labels-social-media-platforms





Governor Hochul signs law for mental health warnings on addictive social media features

https://cbs6albany.com/news/local/governor-hochul-signs-law-for-mental-health-warnings-on-addictive-social-media-features-mental-health-risks-adolescents-assemblymember-nily-rozic-senator-andrew-gounardes-anxiety-depression-tobacco-alcohol-video-games-cbs6-wrgb



New York State will require warning labels on social media platforms

https://www.engadget.com/social-media/new-york-state-will-require-warning-labels-on-social-media-platforms-210306716.html



1日に3時間以上SNSを利用しているティーンエイジャーは不安やうつのリスクが2倍以上になる可能性があり、ティーンエイジャーも約半数が「SNSは自分の体に悪影響を及ぼしている」と回答しています。また、SNS利用率の高いティーンエイジャーはメンタルヘルスの状態を「悪いや「非常に悪い」と評価する割合が高いこともわかっています。





ホークル州知事が署名したのは、「SNSに対して特定機能がティーンエイジャーのメンタルヘルスに危険な影響を及ぼすという警告の表示を義務付ける」法案、S4505/A5346です。「特定機能」として中毒性のあるフィード、自動再生、無限スクロールが対象となります。



ホークル州知事は署名にあたり「就任以来、ニューヨーク市民の安全確保が私の最優先課題です。過剰利用を促すSNSの機能から子どもたちを守ることも含まれます。ニューヨーク市民には透明性を与えられる価値があります。オンラインで共有される情報の量を考えると、メンタルヘルスを優先し、人々が潜在的なリスクを認識できるように必要な措置を講じることが不可欠です」と述べました。



S4505/A5346法案は、SNS運営企業に対し、ティーンエイジャーのユーザーが当該機能を初めて使う際、およびその後もユーザーがSNSを継続して利用するのであれば定期的に、警告を表示するように義務付けるもの。ユーザーは警告を回避したり、警告をスキップしたりすることはできません。

