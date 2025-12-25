2025年12月25日 10時55分 メモ

NVIDIAがAI半導体スタートアップ・Groqとのライセンス契約に合意、契約規模は約3兆円で過去最大の取引か



AIアクセラレータを開発する半導体企業のGroqが、Groqの推論技術に関してNVIDIAと非独占ライセンス契約を締結したと発表しました。この契約の一貫として、Groqの創設者兼CEOであるジョナサン・ロス氏やサニー・マドラ社長をはじめとするGroqの主要幹部はNVIDIAに合流します。



Groq and Nvidia Enter Non-Exclusive Inference Technology Licensing Agreement to Accelerate AI Inference at Global Scale | Groq is fast, low cost inference.

https://groq.com/newsroom/groq-and-nvidia-enter-non-exclusive-inference-technology-licensing-agreement-to-accelerate-ai-inference-at-global-scale





Nvidia buying AI chip startup Groq for about $20 billion, biggest deal

https://www.cnbc.com/2025/12/24/nvidia-buying-ai-chip-startup-groq-for-about-20-billion-biggest-deal.html



Groqは自社ブログで「Groqの推論技術に関してNVIDIAと非独占ライセンス契約を締結した」と報告しています。経済メディアのCNBCによると、NVIDIAはGroqの推論技術を現金200億ドル(約3兆1000億円)で買収することに合意したとのこと。





また、ロス氏やマドラ氏をはじめとするGroqの主要幹部は「NVIDIAに加わり、ライセンス供与された技術の発展と拡大に貢献する」と、Groqのブログには記されています。同時に、最高財務責任者のサイモン・エドワーズ氏が新たにCEOとなり、Groqは「独立した企業」として存続するとも述べられています。



Groqの資金調達を担当した投資ファンド・DisruptiveのCEOを務めるアレクサンダー・デイビス氏はCNBCに対し、「NVIDIAはGroqの全資産を取得するが、Groqのクラウド事業は今回の取引に含まれていない」とコメントしました。Groqも自社ブログで「GroqCloudは今後も中断することなく運営を継続します」と宣言しています。





Groqは、大規模言語モデルによる推論関連タスクの高速化に使用されるAIアクセラレータチップの需要が急増する中、2025年度の売上高目標を5億ドル(約780億円)としています。デイビス氏によると、2025年9月時点での企業価値評価は約69億ドル(約1兆円)だったとのこと。また、GroqはNVIDIAから資産買収の打診を受けた時点では売却を検討していなかったそうです。



さらにCNBCは独自に入手したNVIDIAの社内メールに言及し、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが「Groqの低レイテンシプロセッサをNVIDIAのAIファクトリーアーキテクチャに統合し、プラットフォームを拡張し、さらに幅広いAI推論とリアルタイムワークロードに対応できるようにする予定です」と書いていたと伝えています。





CNBCは加えて、フアンCEOがメールの中で、「当社は有能な従業員を社内に加え、Groq社の知的財産のライセンス供与を行っていますが、Groqを企業として買収しているわけではありません」とも述べていたことを報じています。



