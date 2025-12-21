GoogleとAppleはビザを持つ従業員にアメリカからの出国を避けるよう警告している
GoogleとAppleからビザ関連業務を委託されている法律事務所が、ビザの取得に通常よりも時間がかかるため、アメリカへの再入国にビザが必要な従業員は国外への出国を避けるべきだと警告していることが明らかになりました。
Google and Apple reportedly warn employees on visas to avoid international travel | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/12/20/google-and-apple-reportedly-warn-employees-on-visas-to-avoid-international-travel/
Appleは移民法を専門とする世界最大級の法律事務所であるFragomenに、ビザ関連の業務を委託しています。そんなFragomenが、Appleの従業員に対して「最近の状況の変化と、アメリカへの帰国時に予測できない長期の遅延が発生する可能性を考慮し、H-1Bビザのスタンプが期限切れとなっている従業員は、今のところ海外旅行を避けるよう強く推奨します」と警告したことが報じられました。
Salon.comの報道によると、2025年12月にアメリカの就労ビザを更新するために帰国した数百人のインド人専門家が、新しく導入されたソーシャルメディア審査要件の影響で、アメリカ大使館での面談予約をキャンセルされたり、日程を変更されたりしたことが明らかになっています。
「ソーシャルメディア審査要件」とは、日本を含む海外からの渡航者に対して過去5年間分のソーシャルメディア上での活動開示を求めるものです。
トランプ政権が日本を含む海外からの旅行者に過去5年間のソーシャルメディア上での活動開示を求める計画 - GIGAZINE
報道によると、AppleとGoogleもこのソーシャルメディア審査要件により、ビザの取得が遅れることを危惧している模様。Googleからビザ関連の業務を委託されているBAL Immigration Lawは、H-1BだけでなくH-4、F、J、Mといったビザの保有者にも同様の問題が発生する可能性があると警告しているそうです。
TechCrunchはGoogleおよびAppleにコメントを求めていますが記事作成時点では返答を得られていません。なお、両社は他の大手テクノロジー企業と共に、2025年9月にホワイトハウスがH-1Bビザ申請に雇用主が10万ドル(約1600万円)の手数料を支払う必要があると発表した際にも同様の警告を発していました。
アメリカが国内労働者保護のため就労ビザに1500万円の追加料金、Amazon・Google・Microsoftが従業員に「アメリカへ素早く帰還せよ」と呼びかける - GIGAZINE
・関連記事
トランプ政権が日本を含む海外からの旅行者に過去5年間のソーシャルメディア上での活動開示を求める計画 - GIGAZINE
アメリカが国内労働者保護のため就労ビザに1500万円の追加料金、Amazon・Google・Microsoftが従業員に「アメリカへ素早く帰還せよ」と呼びかける - GIGAZINE
アメリカで新規の学生ビザ面接が一時停止中、トランプ政権が留学を希望するすべての外国人留学生にソーシャルメディア審査を義務付けることを検討しているため - GIGAZINE
カナダからアメリカへ行って突然2週間も拘留された実録体験談 - GIGAZINE
アメリカへの移住希望者はSNSのアカウントを政府に申告することが義務付けられる可能性 - GIGAZINE
厳しいビザ制限でアメリカンドリームを打ち砕かれた若き科学者5人の証言 - GIGAZINE
「あなたのTwitterなどSNSのアカウント名は何か？」と入国審査で質問することをアメリカの税関で検討中 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article Google and Apple warn employees with vis….