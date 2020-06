2020年06月23日 12時30分 メモ

トランプ大統領が就労ビザの新規発給を2020年末まで停止、AmazonやGoogleからは反発の声



新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気悪化対策として自国民の雇用を優先させるため、一部の就労ビザの年内発給停止・制限強化を決定する大統領令に、トランプ大統領が署名しました。停止されるビザには専門技術者向けのものが含まれており、このビザを活用しているGoogleやAmazonなどのIT企業からは反発の声が上がっています。



Proclamation Suspending Entry of Aliens Who Present a Risk to the U.S. Labor Market Following the Coronavirus Outbreak | The White House

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/





Trump Suspends Green Cards, H-1B, Other Visas Until January : NPR

https://www.npr.org/2020/06/20/881245867/trump-expected-to-suspend-h-1b-other-visas-until-end-of-year



Amazon slams Trump’s new visa ban as ‘short-sighted’ risk to American competitiveness - GeekWire

https://www.geekwire.com/2020/amazon-slams-trumps-new-visa-ban-short-sighted-risk-american-competitiveness/



Google speaks out against Trump’s halt to guest worker visas - The Verge

https://www.theverge.com/2020/6/22/21299812/trump-guest-worker-h1-b-visa-google-tech-itic-internet-association



停止・制限されるビザは、IT企業で活躍する技術者が活用している「H-1B」、季節労働者向けの「H-2B」、インターンや研修向けの「J」、海外からアメリカに転勤する幹部社員向けの「L-1」。「H-1B」はもともと年間の発給上限数が8万5000件に制限されていますが、トランプ大統領は以前からさらなる制限を予定していました。今回のビザの新規発給停止により52万5000人分の雇用が生み出されるとのことですが、ビザを活用している企業にとっては大きな問題となってきます。





2019年に「H-1B」の発給数が最も多かった企業であるAmazonの広報担当者はニュースサイト・Geekwireに対して「我々は政権の近視眼的な動きに反対します。高いスキルを持ったプロフェッショナルを入国させず経済回復への貢献を妨げるのは、アメリカの国際的競争力を危機にさらすものです。高いスキルを持った人間向けのビザの価値は明らかで、我々は製品・サービスを革新するために世界から集ってくれる従業員に感謝しています。最高に優秀な国際的人材をアメリカに迎えられることはなにより重要で、Amazonでは彼らの力でアメリカ経済を強化していく取り組みを続けていくつもりです」とコメント。



また、Amazonと同様に「H-1B」を活用しているGoogleのホセ・カスタネダ氏も、ニュースサイト・The Vergeに対して「海外からの移住者は、技術的躍進を促して新たなビジネスや雇用を生み出してくれただけではなく、アメリカ人の生活を豊かにしてくれました。アメリカが継続的に成功できるかどうかは、世界の優秀な人材が企業に来てくれるかどうかにかかっています。特に今、我々がアメリカ経済の復活に貢献するために、そういった人材が必要なのです」とコメントしています。



なお、今回の大統領令では、2020年4月の大統領令で行われた「永住権(グリーンカード)取得目的の外国人移住の一時停止」についても2020年末まで延長されています。