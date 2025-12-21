2025年12月21日 08時00分 メモ

Redditのモデレーターが映画のセックスシーンを共有したとして有罪に、女性の品位をおとしめたというレア判決



「KlammereFyr」という名前で知られるRedditのモデレーターが、映画やドラマから数百のセックスシーンを抜き出して共有した容疑で有罪判決を受けました。著作物を違法にアップロードした点ではなく、著作物を意図しない形で使うという「著作者人格権」の侵害で告訴された点が珍しいと報じられています。



Redditor Convicted for Sharing Nude Scenes in Landmark 'Moral Rights' Copyright Case * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/redditor-convicted-for-sharing-nude-scenes-in-landmark-moral-rights-copyright-case/





Reddit mod jailed for sharing movie sex scenes in rare “moral rights” verdict - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2025/11/reddit-mod-jailed-for-sharing-movie-sex-scenes-in-rare-moral-rights-verdict/



KlammereFyrは、映画やドラマから性的なシーンを抜き出して共有するRedditのコミュニティ「r/WatchItForThePlot」のモデレーターを務めていた40歳の男性です。



報道によると、このコミュニティはデンマークの地元ラジオ番組「Kulturen」で取り上げられ、10人以上の女優が苦情を訴えていたとのこと。女優らは、「映画で裸になるのとRedditに投稿されるのには大きな違いがある」とし、オリジナルのセックスシーンやヌードシーンには問題がないものの、前後の文脈なしにオンラインで公開されることは意図していなかったと主張しました。





Redditに投稿された映像の中には、特定のシーンを恣意的にトリミングして、特定の部分を強調するための編集が加えられていたものもありました。被害を訴えた女優の中には、「明らかに性的な目的で視聴されることを意図した動画を見て、性的虐待を受けたと感じた」と訴える人もいたそうです。



この論争を受け、デンマークに拠点を置く著作権保護団体のライツ・アライアンスは、デンマーク俳優協会、放送局DRおよびTV2、その他の権利保有者に代わって告訴しました。ライツ・アライアンスは、著作者の意図に反して著作物を改変されないという権利、デンマークの著作権法が定めるところの「尊重権(日本でいう同一性保持権)」を侵害する行為であると指摘しました。



デンマーク警察は捜査を開始し、KlammereFyrの身元を突き止めて逮捕しました。KlammereFyrは、最低でも100人以上の女優に関連した347本の動画を共有した疑いが持たれていました。





2025年10月、KlammereFyrは容疑を認め、裁判所は7カ月の条件付き禁錮刑と120時間の社会奉仕活動を言い渡しました。また、権利保有者は動画1本当たり2300ドル(約35万7000円)から4600ドル(71万4000円)の損害賠償を求めており、認められれば最大賠償額は150万ドル(約2億3300万円)を超える見込みです。



また、KlammereFyrはRedditにおける動画共有だけでなく、TorrentトラッカーのSuperbits.orgを通じて25TBを超える海賊版コンテンツを共有したことでも有罪判決を受けました。





海外メディアのTorrentFreakによると、この判決はデンマークにおいて尊重権の侵害が認められた初めてのケースだとのこと。



デンマーク俳優協会のマリア・ヴェンテゴット会長は判決を歓迎する声明を発表し、「この勝利は、俳優が撮影や役選びにおいて安心感を得る以上の意義があります。俳優は今後、文脈から切り離されたヌードシーンの放映に対して厳しく取り締まりが行われると確信を持てることになります」と述べました。

