2025年08月10日 08時00分 メモ

自宅前に全裸で立っていただけの男性がストリートビューに写ってしまった件で男性に約33万円分の賠償金が支払われる



アルゼンチンの自宅でお尻を出していた男性がGoogleに撮影され、ぼかしなしでストリートビューに掲載されてしまった件で、男性がGoogleを相手取って訴訟を起こしました。この裁判で、Googleは男性に賠償金を支払うよう命じられました。



Man awarded $12,500 after Google Street View camera captured him naked in his yard in Argentina - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/man-naked-google-street-view-camera-awarded-12500-argentina/





Google ordered to pay $12,500 to man photographed naked by Street View vehicle | Fox Business

https://www.foxbusiness.com/technology/court-rules-google-must-pay-man-photographed-naked-street-view-camera



Google es multado a pagar más de US$ 2.000 por captar a un hombre desnudo y mostrar su imagen en el mapa de Argentina | Mundo | La República

https://larepublica.pe/mundo/2025/07/21/google-es-multado-a-pagar-mas-de-us-2000-por-captar-a-un-hombre-desnudo-y-mostrar-su-imagen-en-el-mapa-de-argentina-287469



伝えられるところによると、男性が自宅の庭で全裸でくつろいでいたところ、その様子がGoogleの衛星にバッチリと捉えられてしまい、ストリートビューの一部としてネット上に公開されたとのこと。



この写真は住所とセットで瞬く間に拡散され、男性は職場の同僚や近隣住民から嘲笑されてしまったそうです。さらに地元放送局とローカルメディアがこのニュースを取り上げたおかげで精神的苦痛がさらに大きくなったため、男性はGoogleアルゼンチン支部を相手取って訴訟を起こしました。





2024年、下級裁判所は「男性が不適切な状況で屋外にいた」として訴訟を棄却しましたが、男性はこれを不服として控訴。2025年、控訴裁判所は男性の主張を認め、男性に対して300万アルゼンチンペソ(約33万円)を支払うよう、Googleへ命じました。





担当判事は「Googleストリートビューは画像を撮影、保存、公開するデジタルツールとして、人々のプライバシーを尊重することを保証しなければならない」と指摘。男性がいた庭が6フィート半(約2m)の塀で囲われていたこともあって、「人よりも背の高い塀の向こうにある自宅という、限られた空間内で撮影された人物の画像であり、プライバシーの侵害は明白である」として、原告の主張を支持しました。



なお、精神的苦痛を与えた共犯者として起訴された地元放送局とローカルメディアは責任を免除されました。



担当判事は「生まれたままの姿が世間に晒されることを誰も望まない」と付け加えました。

