1TBの大容量をコンパクトな手のひらサイズに収めたポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD」を使ってみた



フラッシュメモリ製品大手のSanDiskから、手のひらサイズで持ち運びも簡単でありながら1TBの容量があるポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB(SDSSDE61-1T00-G25M)」が登場しました。読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒と非常に高速なデータ移動が可能だというポータブルSSDが編集部に届いたので、実際に使ってみました。



1 TB モスグリーン SanDisk Extreme Portable SSD | Sandisk

https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/ssd/portable-ssd/portable-ssd-sandisk-extreme-usb-3-2?sku=SDSSDE61-1T00-G25M



「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」のパッケージはこんな感じ。





1TBの大容量です。





箱の中には「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」本体、取り扱い説明書、USB Type-Cケーブル、USB Type-C・Type-A変換アダプタが入っていました。





今回届いたモデルのカラーはモスグリーン。他にもブラックとスカイブルーがありますが、モスグリーンとスカイブルーはオンラインストア限定販売です。





サイズは約11cm×約5cm×約10cm。成人男性の手のひらほどのサイズです。





重量は実測で51g。





使い方は簡単。PCなどのデバイスにUSB Type-Cケーブルで接続し、ファイルを移動させるだけです。





Windowsのプロパティで空き容量を確認すると931GBでした。





ノートPCに「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」を接続して、ベンチマークソフト「CrystalDiskMark」でデータ転送速度を測定した結果が以下。シーケンシャルリードは1038.39MB/秒、シーケンシャルライトは967.74MB/秒、ランダムリードは144.69MB/秒、ランダムライトは124.05MB/秒でした。読み出しおよび書き出し速度はほぼ公称通りです。





また、「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」にはドライブ上のファイルにアクセスするためのパスワードを設定できるSanDisk Securityソフトウェアがデフォルトでダウンロードされています。パスワードを設定するには、ドライブ内にある「Install Security for Mac.zip」または「Install Security for Windows.exe」をダブルクリック。





「SanDisk Securityへようこそ」というポップアップが表示されるので、利用規約にチェックを入れて「インストール」をクリック。





インストールが完了したら「終了」をクリック。





「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」を接続したデバイス上でSanDisk Securityを起動すると、ドライブのパスワードを設定できます。パスワードを入力したら「パスワードの設定」をクリック。





これで「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」のパスワードが設定できました。





「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」を一度デバイスから取り外して再度接続してみたところ、ファイルにアクセスできなくなっていました。ファイルを開くには「SanDisk Drive Unlock.exe」をクリック。





すると、ドライブのロック解除にパスワードが要求されます。正しいパスワードを入力して「ドライブ ロック解除」をクリック。





これでファイルにアクセスできるようになりました。なお、パスワードを忘れるとすべてのデータが失われ、テクニカルサポートでもパスワードを回復できないとのことで、設定したパスワードは絶対に忘れないようにする必要があります。





パスワードを解除するには、「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」を接続したままデバイス上のSanDisk Securityを起動します。「パスワードを削除」にチェックを入れて正しいパスワードを入力し、「セキュリティ設定の更新」をクリック。





これでパスワードが削除されました。





「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB」は公式サイトやAmasonなどの通販サイトで購入可能。記事作成時点では、Amazon.co.jpで税込1万7315円で購入可能でした。



