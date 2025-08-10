2025年08月10日 14時01分 動画

実写版『ONE PIECE』シーズン2配信に先駆けてシーズン3制作が決定



尾田栄一郎さんによる漫画『ONE PIECE(ワンピース)』の祭典・「ONE PIECE DAY'25」が2025年8月9日(土)・10日(日)に東京ビッグサイトで開催され、そのメインステージイベント「Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』SPECIAL ステージ」で、シーズン2「INTO THE GRAND LINE」の初出し映像が解禁され、さらにシーズン3の制作も決定したことが明かされました。



『ONE PIECE』シーズン2 初出し映像 - Netflix - YouTube





Netflixシリーズ『ONE PIECE』は2023年8月から全世界独占配信されている実写ドラマ。原作者の尾田さんは、イニャキ・ゴドイさんが演じるルフィのことを「君以外想像できない」と本人に伝えるほどお気に入り。



ドラマは非常に評判がよく、46カ国で初登場1位を獲得。批評サイトのRotten Tomatoesでも、1万件以上の評価で96％という高いスコアを獲得し、早々に続編の製作決定が報告されました。



大冒険を引っ張っていく麦わら海賊団のルフィ(演：イニャキ・ゴドイ)





三刀流の剣士・ゾロ(演：新田真剣佑)





航海士のナミ(演：エミリー・ラッド)





狙撃手・ウソップ(演：ジェイコブ・ロメロ・ギブソン)





コックのサンジ(演：タズ・スカイラー)





ミス・オールサンデー(演：レラ・アボヴァ)





ミス・ウェンズデー(演：チャリスラ・チャンドラン)





スモーカー大佐(演：カラム・カー)





赤鬼のブロギー(演：ブレンダン・マーリー)





クジラのラブーン





シーズン2は2026年配信予定で、さらに続きとなるシーズン3も「まもなく出航」とのアナウンスで制作決定が明らかになりました。





シーズン2ではバロックワークスとの戦いなどが描かれる予定。なお、制作スタジオ・Tomorrow Studioのマーティ・アデルスタイン氏とベッキー・クレメンツ氏はシーズン2制作決定の時点で「6シーズン分は構想がある」と述べており、今後、どんな巨大シリーズになるのかが気になるところです。

