2025年12月20日 22時00分 ソフトウェア

セルフホスト型メール配信プラットフォーム「Notifuse」、ニュースレターや取引メールを低コストで送信可能



メールマガジンや会員制サイトで必須のメーリングリストサービスですが、会員の人数によって料金がかかり、会員数やメールの配信数が多くなるにつれてコストが高くなります。そこで、オープンソースのメール配信プラットフォーム「Notifuse」を利用すれば、会員数に関係なく低コストでメールを配信できます。



Notifuse - Free Open-Source Alternative to Mailchimp & Resend

https://www.notifuse.com/



「Live Demo」をクリックするとデモサイトで実際の操作を体験できます。





◆主な機能

・ワークスペース

連絡先やリスト、ブログ、テンプレートなど主要な機能は全てワークスペースごとに完全に独立しており、1つのワークスペースに1つのカスタムドメインを割り当てることができます。



・連絡先

連絡先をまとめて管理でき、カスタムフィールドを追加して独自のプロフィールを設定できます。



・リスト

公開リスト・プライベートリスト・購読者リストなど様々なリストを作成できます。



・テンプレート

メールのテンプレートをGUIエディタで作成できます。





・ブロードキャストキャンペーン

メールの配信について、複数リストへの同時配信時に同じメールアドレスには1通のみ送信する重複防止機能、クリック率や購読率、地域や登録日数など様々なセグメントによる条件別配信機能、さらにA/Bテスト機能もあります。





・トランザクションAPI

APIを利用しスクリプトからの配信も可能です。



・カスタムイベント

ユーザーアクションを追跡できます。



・ブログ

カスタムドメインに対応したブログサイトを作成できます。





・ファイルマネージャー

Amazon S3を利用してHTMLメールで利用する画像やその他のファイルを保存やCDNを利用した配信が可能です。



・通知センター

ユーザーが購読リストへ登録した際や退会した際など各種イベントで通知が送信できます。





・その他

Webhook・管理ログ・管理メンバー機能・APIキー機能など



◆バックエンドの拡充

Supabaseと連携することでさらに機能を強化できます。



・ユーザー認証

Supabaseの認証機能を利用して会員サイトの作成が可能です。



・データベースの同期

SupabaseのユーザーデータベースとNotifuseの連絡先データベースを同期することができます。条件別の配信を行う際のカスタムフィールドとしての利用が可能です。



販売サイトや会員サイトに必要な機能をまとめて管理できる便利なオープンソースのメール配信プラットフォームとなっています。