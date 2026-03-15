2026年03月15日 22時15分 AI

無料でローカル動作するAI顧客管理ツール「DenchClaw」は自然言語でデータベースを扱えて見込み客への連絡も自動化可能



「顧客データはクラウドに預けたくないが、AIで整理や営業作業は自動化したい」というニーズを狙ったローカル動作型のAI CRM(顧客管理ツール)「DenchClaw」が登場しました。DenchClawはOpenClawをベースに作られた無料のAI CRMで、自然言語によるデータベース操作やLinkedIn・メールを使った見込み客への連絡の自動化に対応しています。



DenchClaw — AI CRM, hosted locally on your Mac

https://denchclaw.com/



GitHub - DenchHQ/DenchClaw: Fully Managed OpenClaw Framework for all knowledge work ever. CRM Automation and Outreach agents. The only local productivity tool you need.

https://github.com/DenchHQ/DenchClaw



DenchClawは、法律事務所向けAI受付サービス「Dench.com」Dench.comの共同創業者であり最高技術責任者でもあるKumar Abhirup氏が開発したローカル環境で動作するAI CRMです。



DenchClawのベースとなったOpenClawは、ローカルマシン上のGatewayで接続管理やチャット管理、PC操作用ツールの利用、時間やイベントの監視などを一元管理し、スキル追加によって他アプリ連携やPC操作の自動化も広げられるパーソナルAIアシスタントです。OpenClawについては以下の記事で詳しくレビューしています。



Windows・macOS・Linux・Android・iOSと連係しさまざまな操作ができセルフホスト可能なパーソナルAIアシスタント「OpenClaw」 - GIGAZINE





OpenClawをベースにCRMや営業活動向けの機能を加えて構成されたのがDenchClawで、自然言語による顧客データベースの操作や、LinkedIn・メールを使った営業活動の自動化、リード情報の補完、営業パイプラインの可視化などを行うことができます。



また、DenchClawはGoogle DriveやNotion、Salesforce、HubSpot、Gmail、Calendar、Slack、LinkedInなどのサービスと連携することができるため、連絡先やメモ、ドキュメント、CRMレコードなどをひとつのワークスペースにまとめて扱えるようになっています。





DenchClawの大きな特徴のひとつは自然言語でCRMデータベースを扱える点です。公式サイトでは簡単な英語で質問するとDenchClawがそれをSQLに変換してDuckDBへ問い合わせ、件数や返信率などを構造化した結果として返す例が示されています。





Abhirup氏はソーシャルニュースサイトのHacker Newsへの投稿で、「companiesテーブルの中から従業員が5人を超える企業だけを見せて」といった聞き方ができると説明しています。



営業向けの自動化機能も備えており、LinkedInを使った見込み客探しから連絡先情報の補完、メッセージの作成や送信までまとめて処理することが可能。見込み客を探したいときには、たとえば「YC W26 founders building AI companies」のように条件を与えて対象を絞り込むことができ、リスト化された候補に対してどの相手に営業をかけるかを選べるようになっています。





候補を見つけた後は、LinkedInやメールアドレス、学歴などの情報を補完することが可能。どの程度の情報が取れたかも合わせて表示されるため、営業をかける前の下準備を進めやすくなっています。





その上で、条件に合った見込み客に対してパーソナライズしたメッセージを送信可能です。





見込み客とのやり取りはカンバン形式のパイプラインで段階ごとに管理できます。公式サイトでは返信に応じてカードが自動更新される例が示されています。





進捗状況はグラフでも確認でき、公式サイトでは「show me pipeline analytics」といった指示で営業活動やパイプラインの内訳、顧客が商品・サービスを知ってから購入に至るまでのプロセスを視覚化するコンバージョンファネルをライブデータから生成する例が示されています。





また、フォローアップやステータスの管理を自動化ルールで処理することも可能。





CRMの情報をもとにした定期レポートや定期処理を自動で走らせる仕組みも備えています。





また、DenchClawは1コマンドでスキルを追加できる仕組みを備えているため、CRMや営業向けの機能だけでなく、ブラウザ操作やフロントエンド開発、ソフトウェアの開発・運用、機械学習など広い用途に広げられるようになっています。



Abhirup氏はDenchClawについて「営業向けの連絡自動化は用途の一部にすぎず、実際には資料整理やスライド作成、コード記述、カレンダー管理、個人向け知識ベースの操作などにも使っている」と述べており、Mac全体を自然言語で扱うための基盤としてDenchClawの機能を広げていく考えのようです。