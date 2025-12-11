2025年12月11日 11時04分 メモ

トランプ政権が日本を含む海外からの旅行者に過去5年間のソーシャルメディア上での活動開示を求める計画



トランプ政権がアメリカを訪れる観光客に対し、「過去5年間のソーシャルメディアでの活動履歴の開示」を求めることを計画していることが明らかになりました。



Federal Register :: Agency Information Collection Activities; Revision; Arrival and Departure Record (Form I-94) and Electronic System for Travel Authorization (ESTA)

https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/10/2025-22461/agency-information-collection-activities-revision-arrival-and-departure-record-form-i-94-and





Tourists to US would have to reveal five years of social media activity under new Trump plan | Trump administration | The Guardian

https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/10/tourists-social-media-trump



Trump could introduce ‘mandatory’ social media reviews for travelers | The Verge

https://www.theverge.com/news/842129/trump-admin-us-cbp-social-media-history-travelers



現地時間の2025年12月10日、アメリカ国土安全保障省の一部門である税関・国境警備局(CBP)が海外からの渡航者に対して過去5年間分のソーシャルメディアでの活動履歴の開示を義務付けることを計画していることを明かしました。他にも、渡航者は過去10年間で使用した電話番号・メールアドレス・顔写真といった個人情報や、指紋・DNA・虹彩といった生体認証情報の提供も義務付けることを検討しています。



また、この情報開示義務は、長年のアメリカの同盟国であるイギリス、フランス、オーストラリア、ドイツ、日本を含む、記事作成時点ではビザなしでアメリカへの入国が許可されている42カ国の国民に適用される予定です。



CBPはこの情報開示義務について、ドナルド・トランプ大統領が大統領就任初期に発令した大統領令に従うために必要な措置であると説明しています。トランプ大統領は該当する大統領の中で、「アメリカの市民、文化、政府、制度、建国の理念に対して敵対的な態度を取らないようにするための制限」が必要であると求めていました。





この制度について、海外メディアのThe Guardianは「この制度はアメリカ・カナダ・メキシコで開催される2026 FIFAワールドカップの渡航者にとって大きな問題となるでしょう。FIFAはスタジアムに500万人のファンが訪れるため、アメリカ・カナダ・メキシコには数百万人の観光客が訪れると予想しています」と指摘しています。



トランプ大統領はあらゆる亡命申請を禁止し、30カ国以上からの移民の受付を停止するなど、移民に対する取り締まりを強化しています。この影響で、2期目のトランプ政権に入ってからアメリカへの観光客は大幅に減少しているとThe Guardianは指摘。





カリフォルニア州観光局は、2025年の同州への外国人観光客の来訪数は前年比で9％減少すると予測しています。また、ハリウッド・ブールバードでは夏の観光客来訪者数が前年比で50％減少したと報告されています。ラスベガスも観光客の減少で深刻な打撃を受けている模様。



カナダ統計局によると、2025年7月にアメリカに車で帰国したカナダ居住者は前年同月比で36.9％も減少しており、両国の関係悪化の影響が如実に表れています。





CBPはこの制度について一般からのコメントを求めています。

